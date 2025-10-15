Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместным - РИА Новости, 15.10.2025
20:41 15.10.2025 (обновлено: 20:45 15.10.2025)
Путин назвал благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместным
Путин назвал благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместным - РИА Новости, 15.10.2025
Путин назвал благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместным
2025
Путин: "Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно"
Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, нужно жестко проводить в жизнь все меры, заявил Путин
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин назвал благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместным

Путин потребовал жестко проводить все меры при подготовке к отопительному сезону

БЛАГОДУШИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ НЕУМЕСТНО, НУЖНО ЖЕСТКО ПРОВОДИТЬ В ЖИЗНЬ ВСЕ МЕРЫ - ПУТИН
Путин попросил министра энергетики доложить о ситуации с топливом
