Путин отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры
Путин отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры - РИА Новости, 15.10.2025
Путин отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры
Президент РФ Владимир Путин отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры в России и подчеркнул, что его важно сохранить. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T20:23:00+03:00
россия
владимир путин
Путин отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры в России