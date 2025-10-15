Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры - РИА Новости, 15.10.2025
20:23 15.10.2025
Путин отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры
Путин отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры - РИА Новости, 15.10.2025
Путин отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры
Президент РФ Владимир Путин отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры в России и подчеркнул, что его важно сохранить. РИА Новости, 15.10.2025
россия
владимир путин
https://ria.ru/20241020/logistika-1978954076.html
россия
2025
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры

Путин отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры в России

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры в России и подчеркнул, что его важно сохранить.
"Отмечу, что автотранспорт занимает у нас первое место по объему перевозки грузов, причем его доля в общем объеме грузоперевозок растет. Этому, в частности, способствует высокий темп обновления дорожной инфраструктуры, набранный в последние годы. Его, безусловно, важно сохранить", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Путин рассказал о задачах в сфере дорожного хозяйства
20 октября 2024, 09:12
 
РоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
