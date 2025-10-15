https://ria.ru/20251015/putin-2048479505.html
Путин призвал претворять в жизнь планы по развитию дорожной инфраструктуры
Путин призвал претворять в жизнь планы по развитию дорожной инфраструктуры - РИА Новости, 15.10.2025
Путин призвал претворять в жизнь планы по развитию дорожной инфраструктуры
Все намеченные планы по развитию дорожной инфраструктуры в РФ необходимо претворить в жизнь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T20:09:00+03:00
2025-10-15T20:09:00+03:00
2025-10-15T20:42:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048484374_0:202:3273:2043_1920x0_80_0_0_22db70dff65c7dd3d40b22b9d093ef69.jpg
https://ria.ru/20250402/pravitelstvo-2008922907.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048484374_544:0:3273:2047_1920x0_80_0_0_7ccf97ac17ab15ed02ed288d32e21fad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин призвал претворять в жизнь планы по развитию дорожной инфраструктуры
Путин: все планы в сфере дорожного строительства необходимо претворять в жизнь