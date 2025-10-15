Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по развитию транспортной сферы и подготовке ЖКХ к зиме
19:59 15.10.2025 (обновлено: 21:23 15.10.2025)
Путин дал поручения по развитию транспортной сферы и подготовке ЖКХ к зиме
Владимир Путин на совещании с членами правительства дал поручения по развитию транспортной сферы и подготовке ЖКХ к зиме. Главное — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства дал поручения по развитию транспортной сферы и подготовке ЖКХ к зиме. Главное — в материале РИА Новости.

О транспортном хозяйстве

  • Президент отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры и подчеркнул, что его важно сохранить.
  • Автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов, при этом его доля растет.
  • В России становится все более популярным автомобильный туризм.
  • Все намеченные планы по развитию дорожной инфраструктуры важно претворить в жизнь.
  • Путин поручил шире внедрять современные технологии и высокие экологические стандарты в сфере дорожного хозяйства.
  • Не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций должны быть приведены в нормативное состояние к 2030 году.
  • Доля региональных трасс, отвечающих нормативам, к 2030 году должна составить не менее 60%.
  • Дорожно-строительный комплекс набрал очень хорошие обороты.
  • Путин назвал главной целью улучшение качества жизни людей в России.
Дорога - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Ингушетия вошла в пятерку лидеров в России по качеству автомобильных дорог
4 августа, 16:15
Глава государства также дал старт началу движения на новых дорожно-транспортных объектах в трех регионах. Среди них:
Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь, отметил, что строительство и ремонт дорог в России идет с опережением почти на 30%. Минимум 28 тысяч километров дорог построят и отремонтируют в 2025 году.

О топливе и отопительном сезоне

Путин попросил министра энергетики Сергея Цивилева доложить об обеспеченности топливом в регионах.
Глава Минэнерго рассказал, что правительство корректирует правила биржевых торгов нефтепродуктами для недопущения спекуляций. Он добавил, что импортную пошлину на бензин обнулили до середины 2026 года.
«
"Созданы экономические условия для импорта автомобильного бензина путем обнуления до середины 2026 года ввозной импортной пошлины и приняты решения по обеспечению демпферных выплат в отношении ввозимого топлива", — сказал он.
Президент также выразил надежду, что меры по подготовке к прохождению зимнего периода будут выполнены. Он отметил, что благодушие в этом деле неуместно.

Цивилев в интервью "России 24" заявил, что более 96% подготовки позади.

Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Минэнерго предупредило о росте цен на топливо на независимых АЗС
8 октября, 20:45

О сельском хозяйстве

Глава Минсельхоза Оксана Лут доложила, что российские аграрии собрали уже 132 миллиона тонн зерна, прогноз на 2025 год в 135 миллионов тонн сохраняется.
«

"В настоящее время уборка продолжается в непростых погодных условиях. В отдельных регионах Сибири уже выпал снег. А в Центральной России идут обильные дожди, что, конечно, влияет на темпы уборочной кампании. При этом мы сохраняем прогноз по зерну по итогам года на уровне 135 миллионов тонн в чистом весе", — добавила она.

Путин, в свою очередь, назвал показатели урожая зерновых хорошими.
«

"Я хочу просто поздравить вас и всех, кто, главным образом, прежде всего тех, кто на селе работает, с этим результатом", — сказал он.

Президент также обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов и тракторов.
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Ученые из Тюмени научились защищать урожай в засуху
4 сентября, 09:00
 
