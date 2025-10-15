Путин дал поручения по развитию транспортной сферы и подготовке ЖКХ к зиме

«

"В настоящее время уборка продолжается в непростых погодных условиях. В отдельных регионах Сибири уже выпал снег. А в Центральной России идут обильные дожди, что, конечно, влияет на темпы уборочной кампании. При этом мы сохраняем прогноз по зерну по итогам года на уровне 135 миллионов тонн в чистом весе", — добавила она.