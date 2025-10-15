Путин дал поручения по развитию транспортной сферы и подготовке ЖКХ к зиме

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства дал поручения по развитию транспортной сферы и подготовке ЖКХ к зиме. Главное — в материале РИА Новости.
О транспортном хозяйстве
- Президент отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры и подчеркнул, что его важно сохранить.
- Автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов, при этом его доля растет.
- В России становится все более популярным автомобильный туризм.
- Все намеченные планы по развитию дорожной инфраструктуры важно претворить в жизнь.
- Путин поручил шире внедрять современные технологии и высокие экологические стандарты в сфере дорожного хозяйства.
- Не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций должны быть приведены в нормативное состояние к 2030 году.
- Доля региональных трасс, отвечающих нормативам, к 2030 году должна составить не менее 60%.
- Дорожно-строительный комплекс набрал очень хорошие обороты.
- Путин назвал главной целью улучшение качества жизни людей в России.
Глава государства также дал старт началу движения на новых дорожно-транспортных объектах в трех регионах. Среди них:
Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь, отметил, что строительство и ремонт дорог в России идет с опережением почти на 30%. Минимум 28 тысяч километров дорог построят и отремонтируют в 2025 году.
О топливе и отопительном сезоне
Путин попросил министра энергетики Сергея Цивилева доложить об обеспеченности топливом в регионах.
Глава Минэнерго рассказал, что правительство корректирует правила биржевых торгов нефтепродуктами для недопущения спекуляций. Он добавил, что импортную пошлину на бензин обнулили до середины 2026 года.
"Созданы экономические условия для импорта автомобильного бензина путем обнуления до середины 2026 года ввозной импортной пошлины и приняты решения по обеспечению демпферных выплат в отношении ввозимого топлива", — сказал он.
Президент также выразил надежду, что меры по подготовке к прохождению зимнего периода будут выполнены. Он отметил, что благодушие в этом деле неуместно.
Цивилев в интервью "России 24" заявил, что более 96% подготовки позади.
О сельском хозяйстве
Глава Минсельхоза Оксана Лут доложила, что российские аграрии собрали уже 132 миллиона тонн зерна, прогноз на 2025 год в 135 миллионов тонн сохраняется.
"В настоящее время уборка продолжается в непростых погодных условиях. В отдельных регионах Сибири уже выпал снег. А в Центральной России идут обильные дожди, что, конечно, влияет на темпы уборочной кампании. При этом мы сохраняем прогноз по зерну по итогам года на уровне 135 миллионов тонн в чистом весе", — добавила она.
Путин, в свою очередь, назвал показатели урожая зерновых хорошими.
"Я хочу просто поздравить вас и всех, кто, главным образом, прежде всего тех, кто на селе работает, с этим результатом", — сказал он.
Президент также обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов и тракторов.
