Путин ратифицировал соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве - РИА Новости, 15.10.2025
19:52 15.10.2025
Путин ратифицировал соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве
Путин ратифицировал соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве
Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о... РИА Новости, 15.10.2025
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон ратифицирует межправительственное соглашение РФ и Кубы, подписанное 13 марта 2025 года в Гаване и 19 марта 2025 года в Москве.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между странами в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан Российской Федерации, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Республики Куба.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
На Кубе оценили итоги встречи Путина и Трампа
