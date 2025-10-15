https://ria.ru/20251015/putin-2048475824.html
Путин ратифицировал соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве
Путин ратифицировал соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве - РИА Новости, 15.10.2025
Путин ратифицировал соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве
Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T19:52:00+03:00
2025-10-15T19:52:00+03:00
2025-10-15T19:52:00+03:00
россия
куба
гавана
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_0:88:2996:1773_1920x0_80_0_0_642e18ec8b8c9c2f60ac5df2cf687b03.jpg
https://ria.ru/20250816/peregovory-2035729633.html
россия
куба
гавана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_3b4458c227bb64cd4be24dd8032183c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куба, гавана, владимир путин
Россия, Куба, Гавана, Владимир Путин
Путин ратифицировал соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Кубой о военном сотрудничестве
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве.
Соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон ратифицирует межправительственное соглашение РФ
и Кубы
, подписанное 13 марта 2025 года в Гаване
и 19 марта 2025 года в Москве
.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между странами в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан Российской Федерации, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Республики Куба.