Путин и аш-Шараа обсудили вопросы гуманитарных поставок в Сирию
16:58 15.10.2025 (обновлено: 23:31 15.10.2025)
Путин и аш-Шараа обсудили вопросы гуманитарных поставок в Сирию
сирия
россия
ахмед аш-шараа
владимир путин
александр новак
сирия, россия, ахмед аш-шараа, владимир путин, александр новак
Сирия, Россия, Ахмед аш-Шараа, Владимир Путин, Александр Новак
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вопросы гуманитарных поставок в Сирию обсуждались на переговорах президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Кремле, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Встреча Путина с сирийским лидером состоялась в среду в Кремле, переговоры продолжались более 2,5 часов.
"Да, обсуждались вопросы гуманитарных поставок", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли на встрече вопросы поставок гуманитарной помощи и каких-то инфраструктурных проектов, связанных с восстановлением Сирии.
Он уточнил, что сирийская сторона заинтересована в поставке пшеницы, продовольствия, медикаментов. Вице-премьер сообщил, что эти вопросы будут отрабатываться.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россия и Сирия договорились о проведении заседания межправкомиссии
дополняется ...
 
Сирия Россия Ахмед аш-Шараа Владимир Путин Александр Новак
 
 
