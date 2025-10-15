https://ria.ru/20251015/putin-2048440739.html
Путин и аш-Шараа обсудили вопросы гуманитарных поставок в Сирию
Путин и аш-Шараа обсудили вопросы гуманитарных поставок в Сирию - РИА Новости, 15.10.2025
Путин и аш-Шараа обсудили вопросы гуманитарных поставок в Сирию
Вопросы гуманитарных поставок в Сирию обсуждались на переговорах президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:58:00+03:00
2025-10-15T16:58:00+03:00
2025-10-15T23:31:00+03:00
сирия
россия
ахмед аш-шараа
владимир путин
александр новак
сирия
россия
Путин и аш-Шараа обсудили вопросы гуманитарных поставок в Сирию
Путин и аш-Шараа в Кремле обсудили вопросы гуманитарных поставок в Сирию