Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил орденом Мужества главу Беловского района в Курской области - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 15.10.2025 (обновлено: 16:08 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/putin-2048416561.html
Путин наградил орденом Мужества главу Беловского района в Курской области
Путин наградил орденом Мужества главу Беловского района в Курской области - РИА Новости, 15.10.2025
Путин наградил орденом Мужества главу Беловского района в Курской области
Путин подписал указ о награждении орденом Мужества раненного в мае дроном ВСУ главу Беловского района Николая Волобуева, сообщил губернатор Курской области... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:47:00+03:00
2025-10-15T16:08:00+03:00
беловский район
курская область
суджанский район
николай волобуев
владимир путин
александр хинштейн
вооруженные силы украины
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20250930/orden-2045281003.html
https://ria.ru/20251015/delegatsija-2048398385.html
беловский район
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
беловский район, курская область, суджанский район, николай волобуев, владимир путин, александр хинштейн, вооруженные силы украины, патриот
Беловский район, Курская область, Суджанский район, Николай Волобуев, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Патриот
Путин наградил орденом Мужества главу Беловского района в Курской области

Путин присвоил орден Мужества раненному главе Беловского района Волобуеву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 15 окт - РИА Новости. Путин подписал указ о награждении орденом Мужества раненного в мае дроном ВСУ главу Беловского района Николая Волобуева, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее в мае Хинштейн сообщал, что Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин позвонил по телефону главе Беловского района и пожелал ему выздоровления. Позже мужчину доставили на лечение в Москву и провели операцию.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Бригаде РХБЗ МВО вручили Орден Жукова за массовый героизм
30 сентября, 06:11
"Во время визита в Курскую область нашего президента Владимира Путина он дал мне поручение представить к государственным наградам тех, кто в трудный для своей малой Родины час не остался в стороне — настоящих государевых людей!... Глава Беловского района Николай Волобуев и глава Суджанского района Алексей Спиридонов удостоены ордена Мужества", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Волобуев постоянно находился в обстреливаемом ВСУ районе, помогал там, кто не покинул свой дом - едой, водой и вещами первой необходимости.
"Алексей Спиридонов — бывший руководитель АНО "Патриот". Люди знают его в лицо: вместе с военными он сам помогал вывозить людей из обстреливаемых врагом сёл и деревень, рисковал собой. Избран главой Суджанского района в июле этого года", – добавил губернатор региона.
Кроме того, указом Владимира Путина, государственными наградами отмечены врачи, депутаты и волонтёры, которые рискуя собственной жизнью спасали людей.
"Орденом Пирогова награждены два врача Обоянской и Рыльской ЦРБ, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечен глава Рыльского района Андрей Белоусов, глава Глушковского района Павел Золотарёв, глава Льговского района Сергей Коростелёв, депутат Курской облдумы Алексей Золотарёв, главный врач Рыльской ЦРБ Евгений Машошин. Медали "За отвагу" удостоен глава Гирьянского сельсовета Беловского района Юрий Польский. 5 человек представлены к медали "За храбрость" II степени, 2 — "За спасение погибавших", 3 — к медали "Луки Крымского". 21 человек награждён Почётной грамотой главы государства, а ещё 18-ти объявлена благодарность президента", – добавил Хинштейн.
Украинская делегация в США встретилась с представителями американских военно-промышленных компаний - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Украинская делегация в США встретилась с производителями "Томагавков"
Вчера, 14:46
 
Беловский районКурская областьСуджанский районНиколай ВолобуевВладимир ПутинАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала