Путин наградил орденом Мужества главу Беловского района в Курской области

КУРСК, 15 окт - РИА Новости. Путин подписал указ о награждении орденом Мужества раненного в мае дроном ВСУ главу Беловского района Николая Волобуева, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее в мае Хинштейн сообщал, что Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин позвонил по телефону главе Беловского района и пожелал ему выздоровления. Позже мужчину доставили на лечение в Москву и провели операцию.
Бригаде РХБЗ МВО вручили Орден Жукова за массовый героизм
30 сентября, 06:11
"Во время визита в Курскую область нашего президента Владимира Путина он дал мне поручение представить к государственным наградам тех, кто в трудный для своей малой Родины час не остался в стороне — настоящих государевых людей!... Глава Беловского района Николай Волобуев и глава Суджанского района Алексей Спиридонов удостоены ордена Мужества", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Волобуев постоянно находился в обстреливаемом ВСУ районе, помогал там, кто не покинул свой дом - едой, водой и вещами первой необходимости.
"Алексей Спиридонов — бывший руководитель АНО "Патриот". Люди знают его в лицо: вместе с военными он сам помогал вывозить людей из обстреливаемых врагом сёл и деревень, рисковал собой. Избран главой Суджанского района в июле этого года", – добавил губернатор региона.
Кроме того, указом Владимира Путина, государственными наградами отмечены врачи, депутаты и волонтёры, которые рискуя собственной жизнью спасали людей.
"Орденом Пирогова награждены два врача Обоянской и Рыльской ЦРБ, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечен глава Рыльского района Андрей Белоусов, глава Глушковского района Павел Золотарёв, глава Льговского района Сергей Коростелёв, депутат Курской облдумы Алексей Золотарёв, главный врач Рыльской ЦРБ Евгений Машошин. Медали "За отвагу" удостоен глава Гирьянского сельсовета Беловского района Юрий Польский. 5 человек представлены к медали "За храбрость" II степени, 2 — "За спасение погибавших", 3 — к медали "Луки Крымского". 21 человек награждён Почётной грамотой главы государства, а ещё 18-ти объявлена благодарность президента", – добавил Хинштейн.