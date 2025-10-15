https://ria.ru/20251015/putin-2048393925.html
Путин рассказал, чем Россия руководствуется в отношениях с Сирией
Путин рассказал, чем Россия руководствуется в отношениях с Сирией
Россия в отношениях с Сирией всегда руководствовалась интересами сирийского народа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.10.2025
Путин рассказал, чем Россия руководствуется в отношениях с Сирией
