Путин рассказал о сирийских студентах, обучающихся в России
Свыше 4 тысяч сирийцев обучаются сегодня в вузах РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.10.2025
Путин: в российских вузах обучаются более четырех тысяч сирийцев