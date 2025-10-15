Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о сирийских студентах, обучающихся в России - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/putin-2048392235.html
Путин рассказал о сирийских студентах, обучающихся в России
Путин рассказал о сирийских студентах, обучающихся в России - РИА Новости, 15.10.2025
Путин рассказал о сирийских студентах, обучающихся в России
Свыше 4 тысяч сирийцев обучаются сегодня в вузах РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T14:26:00+03:00
2025-10-15T14:26:00+03:00
россия
сирия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149844/75/1498447529_0:181:3000:1869_1920x0_80_0_0_efe8cbf362812d6902b1f9d015569450.jpg
https://ria.ru/20251015/putin-2048389519.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149844/75/1498447529_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_88836b51a1361c36c9a9b474e5d7fec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, владимир путин, в мире
Россия, Сирия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о сирийских студентах, обучающихся в России

Путин: в российских вузах обучаются более четырех тысяч сирийцев

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Студенты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Свыше 4 тысяч сирийцев обучаются сегодня в вузах РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"И сейчас свыше 4 тысяч молодых людей Сирии обучаются в высших учебных заведениях Российской Федерации. И очень рассчитываю на то, что они внесут в будущем свой заметный, весомый вклад в развитие и укрепление сирийской государственности", - сказал Путин на российско-сирийских переговорах.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин назвал большим успехом проведение парламентских выборов в Сирии
Вчера, 14:21
 
РоссияСирияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала