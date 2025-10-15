https://ria.ru/20251015/putin-2048391173.html
Путин заявил, что рад видеть лидера Сирии в Москве
Путин заявил, что рад видеть лидера Сирии в Москве
Президент России Владимир Путин заявил, что рад видеть лидера Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москве. РИА Новости, 15.10.2025
Путин заявил, что рад видеть лидера Сирии в Москве
Путин заявил, что рад видеть лидера Сирии на переходный период аш-Шараа в Москве