Рейтинг@Mail.ru
Россия готова проводить регулярные консультации с Сирией, заявил Путин - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 15.10.2025 (обновлено: 14:35 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/putin-2048389313.html
Россия готова проводить регулярные консультации с Сирией, заявил Путин
Россия готова проводить регулярные консультации с Сирией, заявил Путин - РИА Новости, 15.10.2025
Россия готова проводить регулярные консультации с Сирией, заявил Путин
Россия готова проводить регулярные консультации с Сирией по линии МИД, заявил в среду президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с главой Сирии Ахмедом РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T14:20:00+03:00
2025-10-15T14:35:00+03:00
в мире
россия
сирия
владимир путин
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
https://ria.ru/20251015/prezident-2048394236.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия, владимир путин, ахмед аш-шараа
В мире, Россия, Сирия, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа
Россия готова проводить регулярные консультации с Сирией, заявил Путин

Путин: Россия готова проводить регулярные консультации на уровне МИД с Сирией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Флаг сирийской оппозиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия готова проводить регулярные консультации с Сирией по линии МИД, заявил в среду президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа.
"Много интересных и полезных начинаний было обозначено, и мы, со своей стороны, готовы делать все для того, чтобы их осуществлять. Так же, как и договоренности, осуществлять регулярные контакты и консультации по линии Министерства иностранных дел", - сказал Путин в ходе российско-сирийских переговоров.
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Президент Сирии поблагодарил Путина за прием
Вчера, 14:31
 
В миреРоссияСирияВладимир ПутинАхмед аш-Шараа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала