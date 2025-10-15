https://ria.ru/20251015/putin-2048389313.html
Россия готова проводить регулярные консультации с Сирией, заявил Путин
Россия готова проводить регулярные консультации с Сирией по линии МИД, заявил в среду президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с главой Сирии Ахмедом РИА Новости, 15.10.2025
