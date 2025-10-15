https://ria.ru/20251015/putin-2048373962.html
Песков рассказал о совещании Путина с членами правительства
На совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина будет церемония открытия новых дорог в разных субъектах России, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:13:00+03:00
2025-10-15T13:13:00+03:00
2025-10-15T13:13:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
марат хуснуллин
россия
