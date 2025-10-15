https://ria.ru/20251015/putin-2048372439.html
Путин делает все для обеспечения будущего россиян, заявил Песков
Путин делает все для обеспечения будущего россиян, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2025
Путин делает все для обеспечения будущего россиян, заявил Песков
Все, что делает президент РФ Владимир Путин, делается для обеспечения настоящего и будущего наших людей, для этого проводится СВО, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:07:00+03:00
2025-10-15T13:07:00+03:00
2025-10-15T13:07:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822783833_0:30:2188:1260_1920x0_80_0_0_c6c447a37487f3b4f3829ef7cc84f14a.jpg
https://ria.ru/20251015/putin-2048371326.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822783833_0:0:1934:1450_1920x0_80_0_0_25635554966d67fef841a1f82842ee3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин делает все для обеспечения будущего россиян, заявил Песков
Песков: Путин делает все для обеспечения настоящего и будущего россиян