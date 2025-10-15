Путин делает все для обеспечения будущего россиян, заявил Песков

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Все, что делает президент РФ Владимир Путин, делается для обеспечения настоящего и будущего наших людей, для этого проводится СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все, что он делает, это для обеспечения настоящего и обеспечения будущего наших людей. Именно для этого и проводится специальная военная операция", - добавил он.