13:07 15.10.2025
Путин делает все для обеспечения будущего россиян, заявил Песков
Путин делает все для обеспечения будущего россиян, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Все, что делает президент РФ Владимир Путин, делается для обеспечения настоящего и будущего наших людей, для этого проводится СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами Песков заявил, что Путин всегда руководствуется интересами своей страны и своего народа.
"Все, что он делает, это для обеспечения настоящего и обеспечения будущего наших людей. Именно для этого и проводится специальная военная операция", - добавил он.
Путин хранит дома иконы, подаренные ему военными, рассказал Песков
