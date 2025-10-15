Путин хранит дома иконы, подаренные ему военными, рассказал Песков

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин хранит дома иконы, подаренные ему военнослужащими на день рождения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президенту на день рождения подарили две уникальные иконы, которые защитили российских солдат от пуль. Он заявлял, что обязательно встретится с этими воинами.