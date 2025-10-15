https://ria.ru/20251015/putin-2048371326.html
Путин хранит дома иконы, подаренные ему военными, рассказал Песков
Путин хранит дома иконы, подаренные ему военными, рассказал Песков - РИА Новости, 15.10.2025
Путин хранит дома иконы, подаренные ему военными, рассказал Песков
Президент России Владимир Путин хранит дома иконы, подаренные ему военнослужащими на день рождения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.10.2025
религия
россия
дмитрий песков
владимир путин
россия
Путин хранит дома иконы, подаренные ему военными, рассказал Песков
Песков: Путин хранит дома иконы, подаренные военными на день рождения