В Кремле рассказали о переговорах Путина с президентом Сирии
09:14 15.10.2025 (обновлено: 09:47 15.10.2025)
В Кремле рассказали о переговорах Путина с президентом Сирии
В Кремле рассказали о переговорах Путина с президентом Сирии - РИА Новости, 15.10.2025
В Кремле рассказали о переговорах Путина с президентом Сирии
Президент Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа рассмотрят на встрече перспективы развития двусторонних связей и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в... РИА Новости, 15.10.2025
в мире
россия
сирия
ближний восток
владимир путин
ахмед аш-шараа
москва
В Кремле рассказали о переговорах Путина с президентом Сирии

Путин обсудит с президентом Сирии аш-Шараа события на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа рассмотрят на встрече перспективы развития двусторонних связей и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля.
Коллеги проведут переговоры в рамках рабочего визита Ахмеда аш-Шараа в Москву.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Россия готова помочь в восстановлении Сирии, заявил Лавров
31 июля, 12:14
"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.
Накануне лидер Сирии дал интервью CBS. Страна выстраивает с Россией и Китаем спокойные отношения, основанные на стратегических интересах. По его оценкам, партнеры направили Дамаску "позитивные сигналы". Контакты с Москвой и Пекином не противоречат связям с Западом или Вашингтоном, добавил он.
В 2024 году в Сирии сменилась власть. В конце ноября вооруженные отряды оппозиции начали наступление на позиции армии, заняли второй по значению город Алеппо, а в декабре вошли в Дамаск. Башар Асад сложил полномочия президента и покинул страну. В конце января Ахмеда аш-Шараа объявили главой государства на время переходного периода.
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани и министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Россия и Сирия проведут инвентаризацию всех двухсторонних соглашений
31 июля, 12:56
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
