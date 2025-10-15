В Кремле рассказали о переговорах Путина с президентом Сирии

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа рассмотрят на встрече перспективы развития двусторонних связей и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля.
Коллеги проведут переговоры в рамках рабочего визита Ахмеда аш-Шараа в Москву.
"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.
В 2024 году в Сирии сменилась власть. В конце ноября вооруженные отряды оппозиции начали наступление на позиции армии, заняли второй по значению город Алеппо, а в декабре вошли в Дамаск. Башар Асад сложил полномочия президента и покинул страну. В конце января Ахмеда аш-Шараа объявили главой государства на время переходного периода.