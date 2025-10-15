В Кремле рассказали о переговорах Путина с президентом Сирии

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа рассмотрят на встрече перспективы развития двусторонних связей и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.