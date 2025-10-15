Рейтинг@Mail.ru
09:12 15.10.2025
Путин проведет переговоры с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин проведет в среду переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим визитом, сообщила... РИА Новости, 15.10.2025
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в среду переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.
"Пятнадцатого октября пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа, который будет находиться в России с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Президент Сирии рассказал о развитии отношений с Россией
Президент Сирии рассказал о развитии отношений с Россией
Вчера, 08:33
 
Россия Сирия Ахмед аш-Шараа Владимир Путин
 
 
