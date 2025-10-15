https://ria.ru/20251015/putin-2048312542.html
Путин проведет переговоры с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин проведет в среду переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим визитом, сообщила... РИА Новости, 15.10.2025
россия
сирия
ахмед аш-шараа
владимир путин
россия
сирия
Путин проведет переговоры с президентом Сирии
Путин 15 октября проведет переговоры с президентом Сирии Ан-Шараа