Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет переговоры с президентом Сирии - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 15.10.2025дополняется ...
https://ria.ru/20251015/putin-2048311407.html
Путин проведет переговоры с президентом Сирии
Путин проведет переговоры с президентом Сирии - РИА Новости, 15.10.2025
Путин проведет переговоры с президентом Сирии
РИА Новости - ПУТИН ПРОВЕДЕТ 15 ОКТЯБРЯ ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ СИРИИ АШ-ШАРАА, КОТОРЫЙ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В РОССИИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ - КРЕМЛЬ РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:02:00+03:00
2025-10-15T09:02:00+03:00
сирия
россия
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, россия, обострение палестино-израильского конфликта
Сирия, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта
Путин проведет переговоры с президентом Сирии

Путин 15 октября проведет переговоры с президентом Сирии Ан-Шараа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИА Новости - ПУТИН ПРОВЕДЕТ 15 ОКТЯБРЯ ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ СИРИИ АШ-ШАРАА, КОТОРЫЙ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В РОССИИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ - КРЕМЛЬ
 
СирияРоссияОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала