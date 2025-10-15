https://ria.ru/20251015/putin-2048311407.html
Путин проведет переговоры с президентом Сирии
Путин проведет переговоры с президентом Сирии
Путин 15 октября проведет переговоры с президентом Сирии Ан-Шараа