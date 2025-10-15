Рейтинг@Mail.ru
08:25 15.10.2025
Путин поприветствовал участников детского экофорума
Путин поприветствовал участников детского экофорума
россия, челябинск, владимир путин, общество
Россия, Челябинск, Владимир Путин, Общество
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам III Всероссийского детского экологического форума, отметив, что проект учит бережному отношению к бесценным природным богатствам РФ.
"Приветствую вас на открытии III Всероссийского детского экологического форума. Ваш проект служит важному делу – формированию у подрастающего поколения высокой экологической культуры, воспитанию ответственного, бережного отношения к бесценным природным богатствам России. По доброй традиции форум вновь объединил в Челябинске школьников из многих регионов страны – тех, кто искренне радеет об экологическом благополучии родных городов и посёлков, готов внести свой вклад в решение масштабных задач в этой сфере. И конечно, юные участники смогут обсудить с экспертами, специалистами, представителями органов власти, СМИ актуальные проблемы природоохранной повестки", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность в том, что детское экологическое движение и впредь будет стремительно развиваться, расширять круг своих сторонников, а содержательные идеи и инициативы форума обязательно будут востребованы.
Также Путин пожелал участникам, гостям и организаторам "плодотворной работы, успешной реализации намеченных планов, новых друзей и единомышленников".
