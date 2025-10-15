https://ria.ru/20251015/pugacheva-2048319636.html
СМИ узнали, как Пугачева выводит деньги из России
СМИ узнали, как Пугачева выводит деньги из России - РИА Новости, 15.10.2025
СМИ узнали, как Пугачева выводит деньги из России
Алла Пугачева продолжает получать пенсию в России и выводить деньги за границу через банковские вклады, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:49:00+03:00
2025-10-15T09:49:00+03:00
2025-10-15T16:45:00+03:00
в мире
россия
алла пугачева
общество
россия
СМИ узнали, как Пугачева выводит деньги из России
SHOT: Пугачева выводит пенсию из России за границу через банковские вклады
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Алла Пугачева продолжает получать пенсию в России и выводить деньги за границу через банковские вклады, пишет
Telegram-канал SHOT.
"Она кладет на счета каждый месяц более 105 тысяч рублей — это пенсия, которую ей выплачивают на родине", — говорится в публикации.
По данным SHOT, в эту сумму входят компенсация за звание народной артистки, доплата за орден и федеральные надбавки.
"Деньги Примадонна сначала копит на банковских счетах, а потом выводит за границу. Одна из транзакций, к примеру, была на 46 миллионов рублей", — добавил Telegram-канал.
В октябре 2022 года Пугачева
вместе с семьей уехала в Израиль
. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это певица назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Артистка также заявила, что выразившие недовольство россияне "были холопами — стали рабами". Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова уехала из страны.