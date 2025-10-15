СМИ узнали, как Пугачева выводит деньги из России

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Алла Пугачева продолжает получать пенсию в России и выводить деньги за границу через банковские вклады, Алла Пугачева продолжает получать пенсию в России и выводить деньги за границу через банковские вклады, пишет Telegram-канал SHOT.

"Она кладет на счета каждый месяц более 105 тысяч рублей — это пенсия, которую ей выплачивают на родине", — говорится в публикации.

По данным SHOT, в эту сумму входят компенсация за звание народной артистки, доплата за орден и федеральные надбавки.

"Деньги Примадонна сначала копит на банковских счетах, а потом выводит за границу. Одна из транзакций, к примеру, была на 46 миллионов рублей", — добавил Telegram-канал.