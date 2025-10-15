Прокуратура Молдавии попросила ужесточить приговор Таубер

КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии оспорила приговор депутату парламента от оппозиционного блока "Победа" Марине Таубер, названный оппозицией политически мотивированным, требуя увеличить срок ее заключения с 7,5 до 13 лет, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Антикоррупционная прокуратура обратилась в Центральную апелляционную палату с ходатайством о частичной отмене приговора суда Кишинёва, о пересмотре дела с признанием Марины Таубер виновной также в преступлении "Вмешательство в осуществление правосудия" и о назначении ей наказания по совокупности пяти эпизодов в виде 13 лет лишения свободы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.