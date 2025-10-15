Прокуратура Молдавии попросила ужесточить приговор Таубер

КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии оспорила приговор депутату парламента от оппозиционного блока "Победа" Марине Таубер, названный оппозицией политически мотивированным, требуя увеличить срок ее заключения с 7,5 до 13 лет, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Суд Кишинева 30 сентября приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор". При этом она была оправдана в связи с обвинением во вмешательстве в дела правосудия. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит приговор. Сама Таубер на заседании не присутствовала, но до оглашения приговора она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила, что не надеется на справедливый приговор.
"Антикоррупционная прокуратура обратилась в Центральную апелляционную палату с ходатайством о частичной отмене приговора суда Кишинёва, о пересмотре дела с признанием Марины Таубер виновной также в преступлении "Вмешательство в осуществление правосудия" и о назначении ей наказания по совокупности пяти эпизодов в виде 13 лет лишения свободы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Прокуроры считают, что решение суда первой инстанции было "слишком мягким".
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
