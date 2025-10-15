Рейтинг@Mail.ru
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке на 2025 год
20:52 15.10.2025
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке на 2025 год
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке на 2025 год - РИА Новости, 15.10.2025
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке на 2025 год
Опрошенные Банком России аналитики понизили прогноз роста ВВП на 2025 год до 1% с 1,2%, прогноз на 2026 год также понижен до 1,2%, говорится в материалах... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T20:52:00+03:00
2025-10-15T20:52:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
россия
РИА Новости
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке на 2025 год

Опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз роста ВВП на 2025 г до одного процента

Здание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Опрошенные Банком России аналитики понизили прогноз роста ВВП на 2025 год до 1% с 1,2%, прогноз на 2026 год также понижен до 1,2%, говорится в материалах регулятора.
"ВВП: Прогнозы роста снижены на всем горизонте: до 1,0% (-0,2 п.п.) в 2025 году, 1,2% (-0,4 п.п.) в 2026 году, 1,8% и 1,9% в 2027 и 2028 годах (-0,1 п.п.) соответственно. Медианная оценка долгосрочных темпов роста не изменилась – 2,0%. Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2028 году к 2021 году составит +13,6% (средний темп: 1,9% в год)", - сообщает ЦБ.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Рост ВВП России во втором квартале замедлился до 1,1 процента
13 августа, 23:32
Аналитики повысили прогнозы по инфляции на текущий год до 6,6% с 6,4% и на 2026 год до 5,1% с 4,7%. При этом ожидания на 2027 год понижены на 0,1 процентный пункт - до 4,1%. В 2028 году по-прежнему ждут 4%.
Ожидания по средней ключевой ставке в 2025 году выросли до 19,2% годовых (+0,2 процентного пункта, прогноз предполагает, что на остаток 2025 года средняя ключевая ставка составит 16,6% годовых. В 2026 году аналитики ждут показатель на уровне 13,7% годовых (+0,5 процентного пункта). При этом прогноз на 2027 год понижен на 0,3 процентного пункта - до 10,0% годовых. А ожидания на конец горизонта стали выше на 0,5 процентного пункта – 9% годовых. Это выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8,0% годовых).
Реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков, в 2025 году - 12,5%, в 2026 году - 8,6% (+0,1 процентного пункта), в 2027 году - 5,7% (-0,3 процентного пункта) и в 2028 году - 5% (+0,6 процентного пункта).
Ожидания аналитиков по уровню безработицы осталась без существенных изменений. По их прогнозам, в 2025 году средняя безработица снизится до 2,3%, в 2026 году вырастет до 2,5%, в 2027 году - до 2,7% (-0,1 процентного пункта) и до 3% в 2028 году, оставаясь значительно ниже значений 2021 года (4,8%) и 2023 года (3,2%)", - также отмечается в материалах регулятора.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России на 2025 год
25 июля, 14:55
При этом аналитики ожидают более крепкий рубль чем в сентябрьском опросе на всем горизонте. Прогноз на 2025 год – 85 рублей за доллар (предполагает средний курс в октябре–декабре 2025 года 85,6 рубля за доллар), на 2026 год - 94,6 рубля за доллар, на 2027 год – 100 рублей за доллар, на 2028 год – 103,7 рубля за доллар (рубль крепче на 0,6–2,6% по сравнению с сентябрьским опросом).
Прогнозы по цене нефти для налогообложения сильно не изменились – "58 долларов за баррель в 2025 (предполагает, что на остаток 2025 года цена нефти для налогообложения в среднем составит 55 долларов за баррель) и 2026 годах с ростом до 60 долларов за баррель в 2027–2028 годах", сообщается в материалах регулятора.
Прогноз роста номинальной заработной платы аналитики повысили на всем горизонте. Они ожидают роста на 13,2% (+0,6 процентного пункта) в 2025 году с замедлением до 8,4% (+0,4 процентного пункта) в 2026 году. В 2027 году прогнозируется рост на 7,2% (+0,3 процентного пункта) и на 7% (+0,7 процентного пункта) к концу горизонта.
Расчеты на основе прогнозов аналитиков по номинальной заработной плате и средней инфляции предполагают, что реальная зарплата вырастет на 4% в 2025 году, на 2,7% в 2026 году, на 2,9% в 2027 году и на 2,6% в 2028 году. К концу прогнозного горизонта реальная заработная плата будет на 35,4% выше, чем в 2021 году (средний темп: 5,1% в год).
Женщина выходит из здания министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России в 2025 году
21 апреля, 00:07
 
Экономика Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Россия
 
 
