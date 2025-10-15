Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке на 2025 год

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Опрошенные Банком России аналитики понизили прогноз роста ВВП на 2025 год до 1% с 1,2%, прогноз на 2026 год также понижен до 1,2%, говорится в материалах регулятора.

"ВВП: Прогнозы роста снижены на всем горизонте: до 1,0% (-0,2 п.п.) в 2025 году, 1,2% (-0,4 п.п.) в 2026 году, 1,8% и 1,9% в 2027 и 2028 годах (-0,1 п.п.) соответственно. Медианная оценка долгосрочных темпов роста не изменилась – 2,0%. Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2028 году к 2021 году составит +13,6% (средний темп: 1,9% в год)", - сообщает ЦБ

Аналитики повысили прогнозы по инфляции на текущий год до 6,6% с 6,4% и на 2026 год до 5,1% с 4,7%. При этом ожидания на 2027 год понижены на 0,1 процентный пункт - до 4,1%. В 2028 году по-прежнему ждут 4%.

Ожидания по средней ключевой ставке в 2025 году выросли до 19,2% годовых (+0,2 процентного пункта, прогноз предполагает, что на остаток 2025 года средняя ключевая ставка составит 16,6% годовых. В 2026 году аналитики ждут показатель на уровне 13,7% годовых (+0,5 процентного пункта). При этом прогноз на 2027 год понижен на 0,3 процентного пункта - до 10,0% годовых. А ожидания на конец горизонта стали выше на 0,5 процентного пункта – 9% годовых. Это выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8,0% годовых).

Реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков, в 2025 году - 12,5%, в 2026 году - 8,6% (+0,1 процентного пункта), в 2027 году - 5,7% (-0,3 процентного пункта) и в 2028 году - 5% (+0,6 процентного пункта).

Ожидания аналитиков по уровню безработицы осталась без существенных изменений. По их прогнозам, в 2025 году средняя безработица снизится до 2,3%, в 2026 году вырастет до 2,5%, в 2027 году - до 2,7% (-0,1 процентного пункта) и до 3% в 2028 году, оставаясь значительно ниже значений 2021 года (4,8%) и 2023 года (3,2%)", - также отмечается в материалах регулятора.

При этом аналитики ожидают более крепкий рубль чем в сентябрьском опросе на всем горизонте. Прогноз на 2025 год – 85 рублей за доллар (предполагает средний курс в октябре–декабре 2025 года 85,6 рубля за доллар), на 2026 год - 94,6 рубля за доллар, на 2027 год – 100 рублей за доллар, на 2028 год – 103,7 рубля за доллар (рубль крепче на 0,6–2,6% по сравнению с сентябрьским опросом).

Прогнозы по цене нефти для налогообложения сильно не изменились – "58 долларов за баррель в 2025 (предполагает, что на остаток 2025 года цена нефти для налогообложения в среднем составит 55 долларов за баррель) и 2026 годах с ростом до 60 долларов за баррель в 2027–2028 годах", сообщается в материалах регулятора.

Прогноз роста номинальной заработной платы аналитики повысили на всем горизонте. Они ожидают роста на 13,2% (+0,6 процентного пункта) в 2025 году с замедлением до 8,4% (+0,4 процентного пункта) в 2026 году. В 2027 году прогнозируется рост на 7,2% (+0,3 процентного пункта) и на 7% (+0,7 процентного пункта) к концу горизонта.