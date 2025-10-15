Рейтинг@Mail.ru
В Приморье нашли грибника, который провел четыре дня в лесу
Хорошие новости
 
09:24 15.10.2025
В Приморье нашли грибника, который провел четыре дня в лесу
Спасатели нашли жителя Приморья, который четыре дня назад ушел за грибами и потерялся, медпомощь мужчине не потребовалась, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
2025
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСбор грибов
Сбор грибов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Сбор грибов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Спасатели нашли жителя Приморья, который четыре дня назад ушел за грибами и потерялся, медпомощь мужчине не потребовалась, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
Отмечается, что 57-летний мужчина днем 11 октября заблудился в лесу недалеко от села Достоевка в Яковлевском округе. На следующий день поиски силами полиции, краевой противопожарной службы, родственниками и волонтерами результата не дали. Утром 13 октября к поискам присоединились спасатели МЧС.
"Сегодня утром сотрудники чрезвычайного ведомства вместе с родственниками обнаружили заблудившегося мужчину в четырех километрах от места пропажи и вывели его из леса. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС, мужчина, который четверо суток провел в лесу, рассказал, что соорудил себе лежанку из веток, а по ночам жег костер. Спасатели и родные пропавшего утром среды прочесывали лес, кричали, звали его, мужчина услышал их и отозвался.
На этой неделе по ночам температура воздуха в Яковлевском округе опускается до ноля, днем теплеет до +8 градусов.
Заблудившаяся при сборе грибов пенсионерка провела в лесу больше суток
15 сентября, 17:48
