В Приморье нашли грибника, который провел четыре дня в лесу
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Спасатели нашли жителя Приморья, который четыре дня назад ушел за грибами и потерялся, медпомощь мужчине не потребовалась, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
Отмечается, что 57-летний мужчина днем 11 октября заблудился в лесу недалеко от села Достоевка в Яковлевском округе. На следующий день поиски силами полиции, краевой противопожарной службы, родственниками и волонтерами результата не дали. Утром 13 октября к поискам присоединились спасатели МЧС
"Сегодня утром сотрудники чрезвычайного ведомства вместе с родственниками обнаружили заблудившегося мужчину в четырех километрах от места пропажи и вывели его из леса. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС, мужчина, который четверо суток провел в лесу, рассказал, что соорудил себе лежанку из веток, а по ночам жег костер. Спасатели и родные пропавшего утром среды прочесывали лес, кричали, звали его, мужчина услышал их и отозвался.
На этой неделе по ночам температура воздуха в Яковлевском округе опускается до ноля, днем теплеет до +8 градусов.