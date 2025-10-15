Жалобу Цивина на приговор по делу об афере с имуществом Баталова отклонили

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался рассмотреть жалобу супруга актрисы Наталии Дрожжиной юриста Михаила Цивина на приговор по делу об афере с имуществом семьи народного артиста Алексея Баталова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Отказано в передаче кассационной жалобы", - следует из данных.

Бублий подавал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания, но его просьбу не удовлетворили.