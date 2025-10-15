Жалобу Цивина на приговор по делу об афере с имуществом Баталова отклонили

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался рассмотреть жалобу супруга актрисы Наталии Дрожжиной юриста Михаила Цивина на приговор по делу об афере с имуществом семьи народного артиста Алексея Баталова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Отказано в передаче кассационной жалобы", - следует из данных.
Несколькими месяцами ранее Верховный суд отказал Дрожжиной в рассмотрении ее жалобы на приговор.
По версии следствия, Цивин и Дрожжина, войдя в доверие к вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей. Кроме того, знакомый нотариус супругов Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур.
Было возбуждено уголовное дело. В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал по пять лет реального срока Цивину и Бублию, признав их виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Дополнительно с них взыскали по 600 тысяч рублей в счет морального ущерба. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 лет колонии.
Бублий подавал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания, но его просьбу не удовлетворили.