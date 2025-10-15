https://ria.ru/20251015/prezident-2048394236.html
Президент Сирии поблагодарил Путина за прием
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа поблагодарил президента РФ Владимира Путина за прием и назвал этот визит серьезным. РИА Новости, 15.10.2025
Глава Сирии аш-Шараа поблагодарил Путина за прием и назвал свой визит серьезным