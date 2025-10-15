Рейтинг@Mail.ru
Президент Сирии поблагодарил Путина за прием - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 15.10.2025 (обновлено: 15:09 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/prezident-2048394236.html
Президент Сирии поблагодарил Путина за прием
Президент Сирии поблагодарил Путина за прием - РИА Новости, 15.10.2025
Президент Сирии поблагодарил Путина за прием
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа поблагодарил президента РФ Владимира Путина за прием и назвал этот визит серьезным. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T14:31:00+03:00
2025-10-15T15:09:00+03:00
россия
сирия
ахмед аш-шараа
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048405175_0:348:3023:2048_1920x0_80_0_0_37b12008359fa1a1c44245b0d081a16f.jpg
https://ria.ru/20251015/peregovory-2048386869.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048405175_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ebf0520142d13a0f505de2c4040ab592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, ахмед аш-шараа, владимир путин, в мире
Россия, Сирия, Ахмед аш-Шараа, Владимир Путин, В мире
Президент Сирии поблагодарил Путина за прием

Глава Сирии аш-Шараа поблагодарил Путина за прием и назвал свой визит серьезным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 октября 2025
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа поблагодарил президента РФ Владимира Путина за прием и назвал этот визит серьезным.
«
"Господин президент (РФ - ред.), благодарю вас за прием. Мы также смогли приехать и не устать. Можно сказать, совершили серьезную поездку", - заявил аш-Шараа на встрече с Путиным.
Путин: отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин и глава Сирии в Кремле обсудили двусторонние отношения
Вчера, 14:14
 
РоссияСирияАхмед аш-ШарааВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала