Захарова назвала Нобелевскую премию политическим инструментом
08:52 15.10.2025
Захарова назвала Нобелевскую премию политическим инструментом
Захарова назвала Нобелевскую премию политическим инструментом
2025
Захарова назвала Нобелевскую премию политическим инструментом

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Нобелевская премия, как и другие премии в смежных отраслях, превратилась в политический инструментарий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Долгие десятилетия эта (Нобелевская - ред.) премия, другие премии, смежные премии в смежных отраслях и сферах превратились в политический инструментарий", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова добавила, что Нобелевская премия, которая выдаётся за политическую деятельность, должна быть связана с политическим процессом, но не может рассматриваться как политический инструментарий, который не имеет прозрачной процедуры и понятной всем логики отбора людей за то, что они сделали.
Нобелевский комитет в Осло 10 октября заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета по премии мира, заявил, что для комитета политика важнее самого мира.
Заголовок открываемого материала