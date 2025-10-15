Липецкие предприниматели получили по полмиллиона на развитие соцпроектов

ЛИПЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Шесть предпринимателей Липецкой области получили сертификаты на 500 тысяч рублей каждый для реализации своих социальных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Финансовая поддержка будет оказана победителям конкурса, организованного Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" при поддержке правительства Липецкой области.

По словам Артамонова, заявку на участие в конкурсе подали более тридцати организаций социального профиля, среди них детские развивающие и коррекционные центры, учреждения физической реабилитации, психологической поддержки и социальной адаптации, медицинские и физкультурно-оздоровительные центры.

По итогам конкурса денежные сертификаты получили шесть проектов. Основная часть из них направлена на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и грудничкам, остальные касаются развития услуги экстренной медицинской помощи и профориентационной работы с детьми.