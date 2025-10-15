https://ria.ru/20251015/predprinimatel-2048460199.html
Липецкие предприниматели получили по полмиллиона на развитие соцпроектов
Шесть предпринимателей Липецкой области получили сертификаты на 500 тысяч рублей каждый для реализации своих социальных проектов, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.10.2025
ЛИПЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Шесть предпринимателей Липецкой области получили сертификаты на 500 тысяч рублей каждый для реализации своих социальных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Финансовая поддержка будет оказана победителям конкурса, организованного Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" при поддержке правительства Липецкой области.
По словам Артамонова, заявку на участие в конкурсе подали более тридцати организаций социального профиля, среди них детские развивающие и коррекционные центры, учреждения физической реабилитации, психологической поддержки и социальной адаптации, медицинские и физкультурно-оздоровительные центры.
По итогам конкурса денежные сертификаты получили шесть проектов. Основная часть из них направлена на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и грудничкам, остальные касаются развития услуги экстренной медицинской помощи и профориентационной работы с детьми.
"Проекты социальных предпринимателей — это реальные решения острых социальных проблем, адресная помощь семьям с детьми с ОВЗ, доступная медицина и современное дополнительное образование. Наша задача — создавать условия, чтобы таких полезных инициатив становилось больше, а их авторы получали максимальную поддержку от государства", — прокомментировал Артамонов.