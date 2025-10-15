Рейтинг@Mail.ru
Липецкие предприниматели получили по полмиллиона на развитие соцпроектов - РИА Новости, 15.10.2025
Липецкая область
 
18:26 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/predprinimatel-2048460199.html
Липецкие предприниматели получили по полмиллиона на развитие соцпроектов
Липецкие предприниматели получили по полмиллиона на развитие соцпроектов - РИА Новости, 15.10.2025
Липецкие предприниматели получили по полмиллиона на развитие соцпроектов
Шесть предпринимателей Липецкой области получили сертификаты на 500 тысяч рублей каждый для реализации своих социальных проектов, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T18:26:00+03:00
2025-10-15T18:26:00+03:00
липецкая область
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048459354_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_81694a4fef5ce4663dc20921111ab3a3.jpg
https://ria.ru/20251014/artamonov-2048216083.html
https://ria.ru/20251009/medoborudovanie-2047335094.html
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Липецкая область, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Липецкие предприниматели получили по полмиллиона на развитие соцпроектов

Шесть липецких предпринимателей получили 500 тыс рублей на развитие соцпроектов

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиШесть липецких предпринимателей получили 500 тыс рублей на развитие соцпроектов
Шесть липецких предпринимателей получили 500 тыс рублей на развитие соцпроектов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Шесть липецких предпринимателей получили 500 тыс рублей на развитие соцпроектов
ЛИПЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Шесть предпринимателей Липецкой области получили сертификаты на 500 тысяч рублей каждый для реализации своих социальных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Финансовая поддержка будет оказана победителям конкурса, организованного Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" при поддержке правительства Липецкой области.
По словам Артамонова, заявку на участие в конкурсе подали более тридцати организаций социального профиля, среди них детские развивающие и коррекционные центры, учреждения физической реабилитации, психологической поддержки и социальной адаптации, медицинские и физкультурно-оздоровительные центры.
По итогам конкурса денежные сертификаты получили шесть проектов. Основная часть из них направлена на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и грудничкам, остальные касаются развития услуги экстренной медицинской помощи и профориентационной работы с детьми.
"Проекты социальных предпринимателей — это реальные решения острых социальных проблем, адресная помощь семьям с детьми с ОВЗ, доступная медицина и современное дополнительное образование. Наша задача — создавать условия, чтобы таких полезных инициатив становилось больше, а их авторы получали максимальную поддержку от государства", — прокомментировал Артамонов.
Липецкая областьТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
