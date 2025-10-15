В Прикамье стартовал проект поддержки предпринимателей "Платформа роста"

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Федеральный проект "Платформа роста", направленный на поддержку российских производителей и формирование благоприятной бизнес-среды, стартовал в среду в Пермском крае, его участниками стали 49 предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

Инициатива реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) и компанией Wildberries&Russ (РВБ) при поддержке правительства края.

В день старта на площадке Центра "Мой бизнес" в Перми прошла выставка, на которой региональные производители представили свою продукцию. Всего в программу вошли 49 субъектов малого и среднего бизнеса, производящие товары в Пермском крае с уровнем локализации не менее 50%, зарегистрированные в реестре МСП и имеющие товарный знак. Они выпускают одежду, косметику, игрушки, продукты питания, биодобавки, сувениры.

"Платформа роста" рассчитана на один год и включает четыре этапа продолжительностью по три месяца. Задачи проекта – обучение работе с маркетплейсами и обеспечение доступа к современной торговой платформе, сопровождение от этапа создания продукта до продвижения, а также развитие и повышение узнаваемости региональных брендов. Сегодня программа реализуется в 35 регионах России.

Как подчеркнул на открытии программы губернатор Дмитрий Махонин, Пермский край – регион сильных, активных и креативных предпринимателей. "Видим, как наши компании уверенно осваивают онлайн-торговлю, развивают свои бренды, расширяют географию продаж. "Платформа роста" поможет решать эти задачи, объединив усилия бизнеса и государства", – приводятся в сообщении слова Махонина.

Он напомнил, что в Пермском крае постоянно развивается эффективная экосистема поддержки бизнеса, включающая широкий спектр мер – от налоговых льгот и субсидий до программ финансовой, образовательной и консультационной поддержки. Такой подход способствует привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для роста малого и среднего бизнеса, который является драйвером развития региональной экономики. На сегодняшний день в Прикамье работает 103 тысячи субъектов МСП, а количество занятых в этом секторе выросло до 508 тысяч человек.