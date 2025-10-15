Рейтинг@Mail.ru
В Прикамье стартовал проект поддержки предпринимателей "Платформа роста" - РИА Новости, 15.10.2025
15:24 15.10.2025
В Прикамье стартовал проект поддержки предпринимателей "Платформа роста"
В Прикамье стартовал проект поддержки предпринимателей "Платформа роста"
пермский край
пермь
россия
дмитрий махонин
татьяна ким (бакальчук)
агентство стратегических инициатив (аси)
пермский край, пермь, россия, дмитрий махонин, татьяна ким (бакальчук), агентство стратегических инициатив (аси)
Пермский край, Пермь, Россия, Дмитрий Махонин, Татьяна Ким (Бакальчук), Агентство стратегических инициатив (АСИ)
© iStock.com / Djordje KrsticИндивидуальный предприниматель работает с документами
© iStock.com / Djordje Krstic
Индивидуальный предприниматель работает с документами. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Федеральный проект "Платформа роста", направленный на поддержку российских производителей и формирование благоприятной бизнес-среды, стартовал в среду в Пермском крае, его участниками стали 49 предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.
Инициатива реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) и компанией Wildberries&Russ (РВБ) при поддержке правительства края.
В день старта на площадке Центра "Мой бизнес" в Перми прошла выставка, на которой региональные производители представили свою продукцию. Всего в программу вошли 49 субъектов малого и среднего бизнеса, производящие товары в Пермском крае с уровнем локализации не менее 50%, зарегистрированные в реестре МСП и имеющие товарный знак. Они выпускают одежду, косметику, игрушки, продукты питания, биодобавки, сувениры.
"Платформа роста" рассчитана на один год и включает четыре этапа продолжительностью по три месяца. Задачи проекта – обучение работе с маркетплейсами и обеспечение доступа к современной торговой платформе, сопровождение от этапа создания продукта до продвижения, а также развитие и повышение узнаваемости региональных брендов. Сегодня программа реализуется в 35 регионах России.
Как подчеркнул на открытии программы губернатор Дмитрий Махонин, Пермский край – регион сильных, активных и креативных предпринимателей. "Видим, как наши компании уверенно осваивают онлайн-торговлю, развивают свои бренды, расширяют географию продаж. "Платформа роста" поможет решать эти задачи, объединив усилия бизнеса и государства", – приводятся в сообщении слова Махонина.
Он напомнил, что в Пермском крае постоянно развивается эффективная экосистема поддержки бизнеса, включающая широкий спектр мер – от налоговых льгот и субсидий до программ финансовой, образовательной и консультационной поддержки. Такой подход способствует привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для роста малого и среднего бизнеса, который является драйвером развития региональной экономики. На сегодняшний день в Прикамье работает 103 тысячи субъектов МСП, а количество занятых в этом секторе выросло до 508 тысяч человек.
Махонин также провел встречу с главой РВБ Татьяной Ким, стороны обсудили ход строительства распределительного центра компании площадью свыше 180 тысяч квадратных метров. Проект получил статус приоритетного, что позволит применить льготу по налогу на имущество и рассчитывать на административную поддержку региона. Как отметил Махонин в своем телеграм-канале, власти края также видят перспективы для сотрудничества с компанией в сфере туризма, на встрече были представлены предложения для совместной работы.
Пермский крайПермьРоссияДмитрий МахонинТатьяна Ким (Бакальчук)Агентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
