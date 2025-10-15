Котяков оценил вероятность введения выходного в День многодетной семьи

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Введение официального выходного дня в День многодетной семьи 11 октября маловероятно, поскольку для такого решения будет нужно пересмотреть структуру праздничных и выходных дней, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.