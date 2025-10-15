https://ria.ru/20251015/postavki-2048311305.html
Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию необходимыми
Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию необходимыми - РИА Новости, 15.10.2025
Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию необходимыми
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" совершенно необходимы для Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:01:00+03:00
2025-10-15T09:01:00+03:00
2025-10-15T14:49:00+03:00
венгрия
петер сийярто
в мире
нефтепровод "дружба"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330301_0:0:1770:996_1920x0_80_0_0_d71b14ff10d2176382a19a8ea781cd39.jpg
https://ria.ru/20251009/siyyarto-2047311098.html
https://ria.ru/20251010/vengriya-2047470843.html
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330301_47:0:1723:1257_1920x0_80_0_0_a173a5222eea393848f7ea8a5a030952.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, петер сийярто, в мире, нефтепровод "дружба"
Венгрия, Петер Сийярто, В мире, Нефтепровод "Дружба"
Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию необходимыми
Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию абсолютно необходимыми
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" совершенно необходимы для Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
«
"В настоящий момент без "Дружбы" мы физически не можем обеспечивать нашу страну", — сказал он журналистам на полях "Российской энергетической недели".
Дипломат подчеркнул, что импорт российских энергоресурсов для Венгрии жизненно важен.
"Поэтому я не люблю политический или идеологический подход к этой теме, так как поставки энергии — это материальный вопрос", — добавил министр.
Сийярто отметил, что его обязанность — обеспечить Венгрию энергией, а без России это невозможно.
В начале мая Еврокомиссия
опубликовала предложение по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ, нефть и атомное топливо, но Будапешт и Братислава раскритиковали эти планы. Как заявлял глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, МВФ
рассчитал, что отказ от российских энергоносителей обойдется стране примерно в десять миллиардов долларов и обернется потерей более четырех процентов ВВП.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что Россия надежно гарантирует безопасность республики и никакой нормальный человек не будет менять надежного поставщика на ненадежного. При этом президент США Дональд Трамп, который требует, чтобы Европа отказалась от российской нефти, признал, что Венгрия и Словакия могут покупать энергоносители только у Москвы, поскольку не имеют выхода к морю и альтернативных трубопроводов.