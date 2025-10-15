"В настоящий момент без "Дружбы" мы физически не можем обеспечивать нашу страну", — сказал он журналистам на полях "Российской энергетической недели".

"Поэтому я не люблю политический или идеологический подход к этой теме, так как поставки энергии — это материальный вопрос", — добавил министр.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что Россия надежно гарантирует безопасность республики и никакой нормальный человек не будет менять надежного поставщика на ненадежного. При этом президент США Дональд Трамп, который требует, чтобы Европа отказалась от российской нефти, признал, что Венгрия и Словакия могут покупать энергоносители только у Москвы, поскольку не имеют выхода к морю и альтернативных трубопроводов.