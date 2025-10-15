Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию необходимыми
09:01 15.10.2025 (обновлено: 14:49 15.10.2025)
Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию необходимыми
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" совершенно необходимы для Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 15.10.2025
Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию необходимыми

Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025 года
Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025 года
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" совершенно необходимы для Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
"В настоящий момент без "Дружбы" мы физически не можем обеспечивать нашу страну", — сказал он журналистам на полях "Российской энергетической недели".

Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Сийярто рассказал, почему поставки российского газа выгодны для Венгрии
9 октября, 16:05
Дипломат подчеркнул, что импорт российских энергоресурсов для Венгрии жизненно важен.
"Поэтому я не люблю политический или идеологический подход к этой теме, так как поставки энергии — это материальный вопрос", — добавил министр.
Сийярто отметил, что его обязанность — обеспечить Венгрию энергией, а без России это невозможно.
В начале мая Еврокомиссия опубликовала предложение по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ, нефть и атомное топливо, но Будапешт и Братислава раскритиковали эти планы. Как заявлял глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, МВФ рассчитал, что отказ от российских энергоносителей обойдется стране примерно в десять миллиардов долларов и обернется потерей более четырех процентов ВВП.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что Россия надежно гарантирует безопасность республики и никакой нормальный человек не будет менять надежного поставщика на ненадежного. При этом президент США Дональд Трамп, который требует, чтобы Европа отказалась от российской нефти, признал, что Венгрия и Словакия могут покупать энергоносители только у Москвы, поскольку не имеют выхода к морю и альтернативных трубопроводов.
Эксперт объяснил позицию Венгрии по санкциям ЕС против российского СПГ
10 октября, 11:24
Эксперт объяснил позицию Венгрии по санкциям ЕС против российского СПГ
10 октября, 11:24
 
Венгрия Петер Сийярто В мире Нефтепровод "Дружба"
 
 
