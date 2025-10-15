Посол России в США выразил соболезнования в связи с убийством Кирка

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Посол России в США Александр Дарчиев выразил соболезнования в связи с убийством консервативного активиста Чарли Кирка его соратнице из Республиканской партии Анне Паулине Луне, сообщили РИА Новости в дипмиссии.