Посол России в США выразил соболезнования в связи с убийством Кирка - РИА Новости, 15.10.2025
01:47 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/posol-2048289993.html
Посол России в США выразил соболезнования в связи с убийством Кирка
Посол России в США Александр Дарчиев выразил соболезнования в связи с убийством консервативного активиста Чарли Кирка его соратнице из Республиканской партии... РИА Новости, 15.10.2025
Посол России в США выразил соболезнования в связи с убийством Кирка

© AP Photo / Alex BrandonЧарли Кирк
© AP Photo / Alex Brandon
Чарли Кирк. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Посол России в США Александр Дарчиев выразил соболезнования в связи с убийством консервативного активиста Чарли Кирка его соратнице из Республиканской партии Анне Паулине Луне, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Посол России выразил соболезнования Паулине Луне в связи с жестоким убийством ее соратника, видного общественного деятеля Чарли Кирка, чей день рождения и посмертное награждение Президентской медалью свободы отмечаются сегодня", - сообщили в посольстве.
Президент США Дональд Трамп во вторник вручил вдове Кирка Президентскую медаль свободы. Дарчиев во вторник передал конгрессвумен документы по делу об убийстве в США Джона Кеннеди.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Трамп посмертно наградил Чарли Кирка медалью
