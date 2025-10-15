https://ria.ru/20251015/posol-2048289993.html
Посол России в США выразил соболезнования в связи с убийством Кирка
Посол России в США выразил соболезнования в связи с убийством Кирка - РИА Новости, 15.10.2025
Посол России в США выразил соболезнования в связи с убийством Кирка
Посол России в США Александр Дарчиев выразил соболезнования в связи с убийством консервативного активиста Чарли Кирка его соратнице из Республиканской партии... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T01:47:00+03:00
в мире
россия
сша
чарли кирк
александр дарчиев
дональд трамп
россия
сша
Посол России в США выразил соболезнования в связи с убийством Кирка
Посол Дарчиев выразил соболезнования в связи с убийством Кирка