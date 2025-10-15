Смена мирового порядка. О чем предупредил Живой Нострадамус

Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на Южной лужайке Белого дома

Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на Южной лужайке Белого дома

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на Южной лужайке Белого дома

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Бразильский экстрасенс Атос Саломе, также известный как Живой Нострадамус, отметился очередным громким заявлением о смене мирового порядка. Прозвище он получил после того, как точно предсказал десятки мировых событий, среди которых пандемия COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II. Что именно он предрекает человечеству — в материале РИА Новости.

Дар начал проявляться уже в 12 лет

Саломе родился в Бразилии, сейчас ему уже 39 лет. До 12 лет он практически ничем не выделялся среди сверстников. Но затем мальчик обнаружил у себя дар, который с годами становился все сильнее.

На данный момент считается, что экстрасенс способен предсказывать даже геополитические события. Живой Нострадамус уже успел отметиться несколькими сбывшимися прогнозами.

Так, бразилец предвидел пандемию коронавируса, смерть королевы Великобритании и предупредил английского короля Карла о грядущих проблемах со здоровьем.

"Готовьтесь к войне" и смене мирового порядка

Провидец остро отреагировал на совещание 800 высокопоставленных офицеров ВС США, которых собрал глава Пентагона Пит Хегсет.

© AP Photo / Jeff J Mitchell/Pool Гроб с телом британской королевы Елизаветы II заносят в часовню Святого Георгия в Виндзоре, Англия © AP Photo / Jeff J Mitchell/Pool Гроб с телом британской королевы Елизаветы II заносят в часовню Святого Георгия в Виндзоре, Англия

Хегсет потребовал, чтобы адмиралы и генералы присутствовали на базе Квантико в Вирджинии, где он обратился к ним со словами : "Больше никакого многообразия, инклюзивности и гендера. Готовьтесь к войне".

"Эта встреча может привести к созданию новых альянсов, неожиданным сокращениям или даже изменениям в мировом порядке", — сказал Саломе.

Он также высказал предположение, что встреча на Квантико была своеобразной "проверкой коллективной лояльности".

© Getty Images / Pool Глава Пентагона Пит Хегсет © Getty Images / Pool Глава Пентагона Пит Хегсет

"Надоело видеть толстых солдат"

Хегсет заверил: для всех военнослужащих будет установлен единый стандарт физической подготовки.

Он отметил, что ему "надоело видеть толстых солдат". И подчеркнул: новые правила "не направлены на то, чтобы мешать женщинам служить". Стандарты должны быть гендерно нейтральными.

© AP Photo / Evan Vucci Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико © AP Photo / Evan Vucci Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико

Министр обороны заявил, что правила подготовки будут восстановлены "в том виде, в котором они должны быть: пугающие, жесткие, дисциплинирующие", и что сержанты-инструкторы "могут применять силу к новобранцам".

"Это событие знаменует собой исторический поворотный момент: это не просто встреча, это испытание на послушание", — предупредил Саломе.

Америка превращается в континентальную крепость

Провидец также рассказал о ключевых событиях, которые, по его мнению, произойдут после встречи, в том числе о массовой чистке в Пентагоне.

© Фото : U.S. Marine Corps Военнослужащие армии США устанавливают многоцелевой терминал, обеспечивающий доступ к спутниковой связи © Фото : U.S. Marine Corps Военнослужащие армии США устанавливают многоцелевой терминал, обеспечивающий доступ к спутниковой связи

"Последуют принудительные отставки, увольнения по собственному желанию и стратегические замены. Это будет самая масштабная чистка офицерского состава со времен Второй мировой войны", — сказал Саломе.

По мнению провидца, в США грядут серьезные перемены: Америка будет меньше присутствовать на Ближнем Востоке, в Европе и Азии и сосредоточится на внутренней обороне, границах и Западном полушарии.

"Это превращение Америки в континентальную крепость", — предупредил бразилец.

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Nicholas Martinez Американская военная база Дженкинс в Королевстве Саудовская Аравия © Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Nicholas Martinez Американская военная база Дженкинс в Королевстве Саудовская Аравия

Последствия могут быть серьезными. Внутри страны существует риск разрыва между гражданскими и военными властями.

Офицеры разделились на тех, кто поддерживает новое руководство, и тех, кто тихо сопротивляется.

Союзники могут опасаться, что страна откажется от международных обязательств. Соперники же воспримут этот шаг как проявление слабости.

Украина будет раздроблена

Впрочем, предсказание о возможной смене мирового порядка далеко не единственное, которое Атос Саломе сделал в ближайшее время.

© European Parliament Выступление Каи Каллас в Европейском парламенте © European Parliament Выступление Каи Каллас в Европейском парламенте

Конфликты, развернувшиеся в наши дни, по мнению Саломе, перейдут на новый уровень.

Перемирие, которое Дональд Трамп объявил между Ираном и Израилем, окажется иллюзией. Несмотря на то, что мы видим на поверхности, теневая война в виде промышленного саботажа и кибератак продолжится.

Конфликт на Украине закончится из-за ее экономического истощения.

"К марту 2026 года Украина будет раздроблена, пророссийские регионы будут признаны на международном уровне", — считает Саломе.

© Фото : Dan Scavino Замглавы аппарата Белого дома показал фото из Овального кабинета, где видна карта Украины © Фото : Dan Scavino Замглавы аппарата Белого дома показал фото из Овального кабинета, где видна карта Украины