Смена мирового порядка. О чем предупредил Живой Нострадамус - РИА Новости, 15.10.2025
19:15 15.10.2025
Смена мирового порядка. О чем предупредил Живой Нострадамус
Бразильский экстрасенс Атос Саломе, также известный как Живой Нострадамус, отметился очередным громким заявлением о смене мирового порядка. Прозвище он получил...
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на Южной лужайке Белого дома
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на Южной лужайке Белого дома
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на Южной лужайке Белого дома
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Бразильский экстрасенс Атос Саломе, также известный как Живой Нострадамус, отметился очередным громким заявлением о смене мирового порядка. Прозвище он получил после того, как точно предсказал десятки мировых событий, среди которых пандемия COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II. Что именно он предрекает человечеству — в материале РИА Новости.

Дар начал проявляться уже в 12 лет

Саломе родился в Бразилии, сейчас ему уже 39 лет. До 12 лет он практически ничем не выделялся среди сверстников. Но затем мальчик обнаружил у себя дар, который с годами становился все сильнее.
Медсестра держит пробирку с кровью
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку с кровью
На данный момент считается, что экстрасенс способен предсказывать даже геополитические события. Живой Нострадамус уже успел отметиться несколькими сбывшимися прогнозами.
Так, бразилец предвидел пандемию коронавируса, смерть королевы Великобритании и предупредил английского короля Карла о грядущих проблемах со здоровьем.

"Готовьтесь к войне" и смене мирового порядка

Провидец остро отреагировал на совещание 800 высокопоставленных офицеров ВС США, которых собрал глава Пентагона Пит Хегсет.
Гроб с телом британской королевы Елизаветы II заносят в часовню Святого Георгия в Виндзоре, Англия
Гроб с телом британской королевы Елизаветы II заносят в часовню Святого Георгия в Виндзоре, Англия - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Jeff J Mitchell/Pool
Гроб с телом британской королевы Елизаветы II заносят в часовню Святого Георгия в Виндзоре, Англия
Хегсет потребовал, чтобы адмиралы и генералы присутствовали на базе Квантико в Вирджинии, где он обратился к ним со словами: "Больше никакого многообразия, инклюзивности и гендера. Готовьтесь к войне".
"Эта встреча может привести к созданию новых альянсов, неожиданным сокращениям или даже изменениям в мировом порядке", — сказал Саломе.
Он также высказал предположение, что встреча на Квантико была своеобразной "проверкой коллективной лояльности".
Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Getty Images / Pool
Глава Пентагона Пит Хегсет

"Надоело видеть толстых солдат"

Хегсет заверил: для всех военнослужащих будет установлен единый стандарт физической подготовки.
Он отметил, что ему "надоело видеть толстых солдат". И подчеркнул: новые правила "не направлены на то, чтобы мешать женщинам служить". Стандарты должны быть гендерно нейтральными.
Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Министр обороны заявил, что правила подготовки будут восстановлены "в том виде, в котором они должны быть: пугающие, жесткие, дисциплинирующие", и что сержанты-инструкторы "могут применять силу к новобранцам".
"Это событие знаменует собой исторический поворотный момент: это не просто встреча, это испытание на послушание", — предупредил Саломе.

Америка превращается в континентальную крепость

Провидец также рассказал о ключевых событиях, которые, по его мнению, произойдут после встречи, в том числе о массовой чистке в Пентагоне.
Военнослужащие армии США устанавливают многоцелевой терминал, обеспечивающий доступ к спутниковой связи
Военнослужащие армии США устанавливают многоцелевой терминал, обеспечивающий доступ к спутниковой связи - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : U.S. Marine Corps
Военнослужащие армии США устанавливают многоцелевой терминал, обеспечивающий доступ к спутниковой связи
"Последуют принудительные отставки, увольнения по собственному желанию и стратегические замены. Это будет самая масштабная чистка офицерского состава со времен Второй мировой войны", — сказал Саломе.
По мнению провидца, в США грядут серьезные перемены: Америка будет меньше присутствовать на Ближнем Востоке, в Европе и Азии и сосредоточится на внутренней обороне, границах и Западном полушарии.
"Это превращение Америки в континентальную крепость", — предупредил бразилец.
Американская военная база Дженкинс в Королевстве Саудовская Аравия
Американская военная база Дженкинс в Королевстве Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Nicholas Martinez
Американская военная база Дженкинс в Королевстве Саудовская Аравия
Последствия могут быть серьезными. Внутри страны существует риск разрыва между гражданскими и военными властями.
Офицеры разделились на тех, кто поддерживает новое руководство, и тех, кто тихо сопротивляется.
Союзники могут опасаться, что страна откажется от международных обязательств. Соперники же воспримут этот шаг как проявление слабости.

Украина будет раздроблена

Впрочем, предсказание о возможной смене мирового порядка далеко не единственное, которое Атос Саломе сделал в ближайшее время.
Выступление Каи Каллас в Европейском парламенте
Выступление Каи Каллас в Европейском парламенте - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© European Parliament
Выступление Каи Каллас в Европейском парламенте
Конфликты, развернувшиеся в наши дни, по мнению Саломе, перейдут на новый уровень.
Перемирие, которое Дональд Трамп объявил между Ираном и Израилем, окажется иллюзией. Несмотря на то, что мы видим на поверхности, теневая война в виде промышленного саботажа и кибератак продолжится.
Конфликт на Украине закончится из-за ее экономического истощения.
"К марту 2026 года Украина будет раздроблена, пророссийские регионы будут признаны на международном уровне", — считает Саломе.
Замглавы аппарата Белого дома показал фото из Овального кабинета, где видна карта Украины
Замглавы аппарата Белого дома показал фото из Овального кабинета, где видна карта Украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Dan Scavino
Замглавы аппарата Белого дома показал фото из Овального кабинета, где видна карта Украины
По мнению прорицателя, этот год последний, в котором мир останется таким, каким мы его знаем.
 
Америка Украина США Министерство обороны США В мире
 
 
