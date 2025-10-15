Польша не намерена участвовать в закупках оружия для Украины

БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Польша пока не хочет участвовать в инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран НАТО, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Польша еще не объявила о своем участии в программе закупки американского оружия PURL для Украины. Польша проявляет другие активности", - сказал Косиняк-Камыш.
В начале августа глава МО Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны альянса уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.