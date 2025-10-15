Алтайский край получит больше федеральной поддержки на развитие культуры

БАРНАУЛ, 15 окт - РИА Новости. Федеральная поддержка культуры по нацпроекту "Семья" увеличится в пять раз в Алтайском крае в 2026 году по сравнению с 2025 годом, на эти деньги будут строить и ремонтировать дома культуры и музыкальные школы, оснащать театры и музеи, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В 2026 году федеральная поддержка отрасли "Культура" по нацпроекту "Семья" увеличится в пять раз. С 2025 года поддержка отрасли культуры осуществляется в рамках нового национального проекта "Семья", который включает в себя проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры", - говорится в сообщении.

Итоги реализации проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" за девять месяцев в Алтайском крае обсудили на заседании проектного комитета под руководством заместителя председателя правительства Алтайского края Юрия Абдуллаева. Он напомнил, что основная задача регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" - системное решение задач, связанных с доступностью культуры.

"Особенно важно, что проект охватывает и города, и сельские территории. Это новые возможности продолжить модернизацию важных культурных объектов, что будет способствовать обеспечению доступности культуры для каждого жителя нашего края", – подчеркнул Абдуллаев.

Об участии отрасли в новом нацпроекте рассказала министр культуры Елена Безрукова. Она отметила, что в нацпроекте сохранены все самые востребованные инфраструктурные мероприятия по ремонту и оснащению детских школ искусств, домов культуры, музеев, созданию модельных библиотек, пополнению библиотечного фонда. Также появились и новые направления – ремонт и оснащение филармоний, строительство детских школ искусств, ремонт библиотек, создание детских культурно-просветительских центров, поощрение лучших практик библиотек и домов культуры.

"В 2025 году объем федеральной поддержки на отрасль "Культура" по нацпроекту составил 85,6 миллиона рублей. В частности, завершается капитальный ремонт Косихинской детской школы искусств и районного Дома культуры Тальменского района, техническое оснащение муниципальных музеев в Яровом и Змеиногорске… В целом, запланированные по нацпроекту мероприятия по отрасли культуры выполнены более чем на 80%", - отмечает пресс-служба.

В 2026 году реализация мероприятий нацпроекта будет продолжена. Министр культуры отметила, что в числе особо значимых мероприятий 2026 года - начало строительства в Барнауле детской школы искусств с концертным залом на 600 мест. Также запланирован капремонт дома культуры Зонального района и создание трех модельных библиотек в городах Заринск, Рубцовск и Чарышском муниципальном округе.

"Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами планируется оснастить еще 10 детских школ искусств из городов Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Рубцовска, а также Косихинского, Красногорского, Локтевского, Первомайского, Смоленского районов", - отмечает пресс-служба.