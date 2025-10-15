https://ria.ru/20251015/plan-2048448713.html
На Западе набросились на Сикорского из-за дерзкого плана против России
На Западе набросились на Сикорского из-за дерзкого плана против России - РИА Новости, 15.10.2025
На Западе набросились на Сикорского из-за дерзкого плана против России
Британский журналист Афшин Раттанси резко отреагировал на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о готовности Украины продолжать... РИА Новости, 15.10.2025
На Западе набросились на Сикорского из-за дерзкого плана против России
Журналист Раттанси: Сикорский способствует уничтожению украинского народа