17:34 15.10.2025 (обновлено: 18:00 15.10.2025)
На Западе набросились на Сикорского из-за дерзкого плана против России
На Западе набросились на Сикорского из-за дерзкого плана против России
На Западе набросились на Сикорского из-за дерзкого плана против России

Журналист Раттанси: Сикорский способствует уничтожению украинского народа

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Британский журналист Афшин Раттанси резко отреагировал на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о готовности Украины продолжать конфликт с Россией.
"Министр иностранных дел Польши хочет, чтобы за три года было потеряно еще больше украинских жизней. <…> они хотят продолжать бойню еще три года, до тех пор, пока в стране, возможно, не останется ни одного взрослого мужчины. И если потеря территории уже сейчас катастрофична, представьте, какой огрызок вскоре останется от украинского государства", — написал он в соцсети Х.
Журналист отметил, что Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами жертвует народом ради собственной власти, отказываясь пойти на компромисс с Россией.
В сентябре президент Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций на которые они перебрасывают наиболее боеспособных военных.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Глава МИД Польши сделал громкое заявление о планах Киева против России
В миреРоссияПольшаУкраинаРадослав СикорскийВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
