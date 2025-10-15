Рейтинг@Mail.ru
ПФКИ начал прием заявок на 16-й грантовый конкурс - РИА Новости, 16.10.2025
11:50 15.10.2025 (обновлено: 12:15 16.10.2025)
ПФКИ начал прием заявок на 16-й грантовый конкурс
общество
россия
президентский фонд культурных инициатив
социальный навигатор
россия
Новости
ПФКИ начал прием заявок на 16-й грантовый конкурс

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) начал прием заявок на 16-й грантовый конкурс, заявки будут приниматься до 2 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФКИ.
"В России началась заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Заявки на грантовый конкурс принимаются с 15 октября по 2 декабря включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Проекты, поданные на него, в случае победы, смогут начать реализацию с середины 2026 года", - говорится в сообщении.
В ПФКИ напомнили, что подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели.
В конкурсе 12 тематических направлений: "Единство с судьбой России", "Многонациональный народ", "Мы вместе", "Нация созидателей", "Нравственные ориентиры", "Крепкая семья", "Наша сила в правде", "На страже Отечества", "Молодые лидеры", "Страна возможностей", "Культурный код", "Место силы".
Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) был создан 17 мая 2021 года для всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.
 
