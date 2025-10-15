В Кремле не стали комментировать скандал с Федорищевым и чиновником

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу этической стороны истории с увольнением главы Кинельского района Самарской области.
"Что касается назначения и увольнения глав районов - это прерогатива руководителя региона. А что касается этической стороны, то здесь я не хотел бы давать какие-то комментарии", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию.
Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max разместил видео, на котором грубо отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.
В среду в минздраве области сообщили РИА Новости, что Жидков госпитализирован в медучреждение, его состояние стабильное.
