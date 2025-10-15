В Кремле не стали комментировать скандал с Федорищевым и чиновником

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу этической стороны истории с увольнением главы Кинельского района Самарской области.

В среду в минздраве области сообщили РИА Новости, что Жидков госпитализирован в медучреждение, его состояние стабильное.