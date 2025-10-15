https://ria.ru/20251015/peskov-2048374253.html
Песков рассказал, когда Путин встретится с бойцами, подарившими ему иконы
Песков рассказал, когда Путин встретится с бойцами, подарившими ему иконы - РИА Новости, 15.10.2025
Песков рассказал, когда Путин встретится с бойцами, подарившими ему иконы
Когда график президента России Владимира Путина позволит, его встреча с бойцами, подарившими ему спасшие их иконы, состоится, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:14:00+03:00
2025-10-15T13:14:00+03:00
2025-10-15T13:14:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg
https://ria.ru/20251015/peskov-2048368923.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea7ce840cca3c12f4efa5ddc990b5f82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал, когда Путин встретится с бойцами, подарившими ему иконы
Песков: Путин встретится с подарившими ему иконы бойцами, когда позволит график