Песков рассказал, когда Путин встретится с бойцами, подарившими ему иконы

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Когда график президента России Владимира Путина позволит, его встреча с бойцами, подарившими ему спасшие их иконы, состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президенту на день рождения подарили две уникальные иконы, которые защитили российских солдат от пуль. Он заявлял, что обязательно встретится с этими воинами.