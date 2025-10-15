Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал деятельность "Антивоенного комитета России"*
13:11 15.10.2025 (обновлено: 13:58 15.10.2025)
Песков прокомментировал деятельность "Антивоенного комитета России"*
Песков прокомментировал деятельность "Антивоенного комитета России"*
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть враги и внутри страны, и за рубежом. РИА Новости, 15.10.2025
Песков прокомментировал деятельность "Антивоенного комитета России"*

Песков заявил, что у России есть враги и внутри страны, и за рубежом

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть враги и внутри страны, и за рубежом.
"Есть враги страны внутри страны, есть у нас враги страны за рубежом", - сказал Песков, отвечая на вопрос об "Антивоенном комитете России"* (организация признана нежелательной на территории РФ).
Во вторник ФСБ возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСА, иноагента Михаила Ходорковского** и его пособников из числа членов АКР* ("Антивоенного комитета России"*) - экс-премьера РФ Михаила Касьянова***, экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова*** (признаны иноагентами в РФ) и многих других - по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского** возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности.
По данным ФСБ, Ходорковский** со сторонниками из АКР* финансируют украинские военизированные националистические подразделения, признанные террористическими в РФ, и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России.
* Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
** Физическое лицо, признанное иноагентом в России
*** Признан в России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов
В Кремле прокомментировали меры в отношении "Антивоенного комитета"*
Вчера, 13:08
 
