Песков прокомментировал деятельность "Антивоенного комитета России"*

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть враги и внутри страны, и за рубежом.
Во вторник ФСБ возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСА, иноагента Михаила Ходорковского** и его пособников из числа членов АКР* ("Антивоенного комитета России"*) - экс-премьера РФ Михаила Касьянова***, экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова*** (признаны иноагентами в РФ) и многих других - по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского** возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности.
По данным ФСБ, Ходорковский** со сторонниками из АКР* финансируют украинские военизированные националистические подразделения, признанные террористическими в РФ, и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России.
* Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
** Физическое лицо, признанное иноагентом в России
*** Признан в России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов