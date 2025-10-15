Рейтинг@Mail.ru
Песков: проблема с урегулированием на Украине возникла не по вине России - РИА Новости, 15.10.2025
15.10.2025
Песков: проблема с урегулированием на Украине возникла не по вине России
Песков: проблема с урегулированием на Украине возникла не по вине России - РИА Новости, 15.10.2025
Песков: проблема с урегулированием на Украине возникла не по вине России
Проблема с выводом ситуации вокруг Украины в политико-дипломатическое русло возникла не по вине России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.10.2025
в мире, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков

Песков: проблема с урегулированием на Украине возникла не по вине России

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Проблема с выводом ситуации вокруг Украины в политико-дипломатическое русло возникла не по вине России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло. Сейчас с этим проблема. Проблема не по нашей вине", - сказал Песков журналистам.
Трофейная немецкая БМП Мардер - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Эстонский министр сделал заявление о военной помощи Украине
