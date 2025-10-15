Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/peskov-2048371041.html
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение - РИА Новости, 15.10.2025
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал БРИКС объединением стран, которые разделяют общее видение перспектив сотрудничества на благо своих народов. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:03:00+03:00
2025-10-15T13:03:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
https://ria.ru/20251015/tramp-2048286640.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение

Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение сотрудничества

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал БРИКС объединением стран, которые разделяют общее видение перспектив сотрудничества на благо своих народов.
"Это объединение (БРИКС - ред.) тех государств, которые разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих стран и в интересах процветания, стабильности и предсказуемости тех континентов, на которых они находятся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что так или иначе эти тезисы зафиксированы во всех итоговых документах встреч, которые проводились и проводятся на высшем, на высоком и на экспертном уровне.
Президент США Дональд Трамп выступает на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милей в зале заседаний кабинета министров Белого дома. 14 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Все решили выйти": Трамп набросился на БРИКС
Вчера, 00:33
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала