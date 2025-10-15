https://ria.ru/20251015/peskov-2048371041.html
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение - РИА Новости, 15.10.2025
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал БРИКС объединением стран, которые разделяют общее видение перспектив сотрудничества на благо своих народов. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:03:00+03:00
2025-10-15T13:03:00+03:00
2025-10-15T13:03:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
https://ria.ru/20251015/tramp-2048286640.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение сотрудничества
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал БРИКС объединением стран, которые разделяют общее видение перспектив сотрудничества на благо своих народов.
"Это объединение (БРИКС - ред.) тех государств, которые разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих стран и в интересах процветания, стабильности и предсказуемости тех континентов, на которых они находятся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что так или иначе эти тезисы зафиксированы во всех итоговых документах встреч, которые проводились и проводятся на высшем, на высоком и на экспертном уровне.