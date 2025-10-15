Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал БРИКС объединением стран, которые разделяют общее видение перспектив сотрудничества на благо своих народов.

"Это объединение (БРИКС - ред.) тех государств, которые разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих стран и в интересах процветания, стабильности и предсказуемости тех континентов, на которых они находятся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.