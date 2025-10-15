https://ria.ru/20251015/peskov-2048369344.html
Запад провоцирует Киев на продолжение войны, заявил Песков
Запад провоцирует Киев на продолжение войны, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2025
Запад провоцирует Киев на продолжение войны, заявил Песков
Киев ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:00:00+03:00
2025-10-15T13:00:00+03:00
2025-10-15T13:00:00+03:00
в мире
киев
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_0:30:5184:2946_1920x0_80_0_0_b87603b981f002db66d731f2459d8874.jpg
https://ria.ru/20251015/ssha-2048292365.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_518:0:5126:3456_1920x0_80_0_0_df7ce7067a49a78e5ddf0f31c287e575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, дмитрий песков
В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков
Запад провоцирует Киев на продолжение войны, заявил Песков
Песков: Запад ежедневно провоцирует Киев на продолжение войны