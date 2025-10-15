Рейтинг@Mail.ru
Запад провоцирует Киев на продолжение войны, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/peskov-2048369344.html
Запад провоцирует Киев на продолжение войны, заявил Песков
Запад провоцирует Киев на продолжение войны, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2025
Запад провоцирует Киев на продолжение войны, заявил Песков
Киев ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:00:00+03:00
2025-10-15T13:00:00+03:00
в мире
киев
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_0:30:5184:2946_1920x0_80_0_0_b87603b981f002db66d731f2459d8874.jpg
https://ria.ru/20251015/ssha-2048292365.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_518:0:5126:3456_1920x0_80_0_0_df7ce7067a49a78e5ddf0f31c287e575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, дмитрий песков
В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков
Запад провоцирует Киев на продолжение войны, заявил Песков

Песков: Запад ежедневно провоцирует Киев на продолжение войны

© AP Photo / Seth WenigДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Киев ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Проблема из-за того, что киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны. В этих условиях в настоящий момент пока каких-то альтернатив сложившейся паузы мы не усматриваем", - сказал Песков журналистам.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
На Западе раскрыли, как США хотят переманить союзника России
Вчера, 02:47
 
В миреКиевРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала