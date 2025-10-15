https://ria.ru/20251015/peskov-2048368923.html
Трамп еще не поздравил Путина с прошедшим днем рождения
Трамп еще не поздравил Путина с прошедшим днем рождения - РИА Новости, 15.10.2025
Трамп еще не поздравил Путина с прошедшим днем рождения
Поздравления президенту России Владимиру Путину по случаю прошедшего дня рождения от главы США Дональда Трампа пока не было, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:59:00+03:00
2025-10-15T12:59:00+03:00
2025-10-15T12:59:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20251015/siriya-2048368585.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп еще не поздравил Путина с прошедшим днем рождения
Песков: поздравления Путину от Трампа с прошедшим днем рождения пока не было