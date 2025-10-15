https://ria.ru/20251015/peskov-2048368238.html
Песков назвал важными первые контакты России и Сирии
Песков назвал важными первые контакты России и Сирии - РИА Новости, 15.10.2025
Песков назвал важными первые контакты России и Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне. РИА Новости, 15.10.2025
