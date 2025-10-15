Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал важными первые контакты России и Сирии - РИА Новости, 15.10.2025
12:56 15.10.2025 (обновлено: 12:59 15.10.2025)
Песков назвал важными первые контакты России и Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне. РИА Новости, 15.10.2025
россия, сирия, дмитрий песков, владимир путин, ахмед аш-шараа, в мире
Россия, Сирия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа, В мире
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными первые контакты России и Сирии на высшем уровне.
В среду президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим визитом.
"Важный день для российско-сирийских отношений. Первые очные контакты на высшем уровне после смены власти в Сирийской Арабской Республике", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Кремле рассказали о переговорах Путина с президентом Сирии
Россия Сирия Дмитрий Песков Владимир Путин Ахмед аш-Шараа В мире
 
 
