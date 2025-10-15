https://ria.ru/20251015/peregovory-2048439707.html
Переговоры Путина с лидером Сирии продолжались более 2,5 часа
Российско-сирийские переговоры в Кремле с участием президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа завершились, они... РИА Новости, 15.10.2025
В Кремле завершились переговоры Путина и аш-Шараа, продолжавшиеся более 2,5 часа