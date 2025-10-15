Путин и глава Сирии в Кремле обсудили двусторонние отношения

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили двусторонние отношения на встрече в Кремле.
"Свыше 80 лет мы поддерживаем дипломатические связи, причем они были установлены в самые трудные для России, для Советского Союза времена, в 1944 году".
Российский лидер подчеркнул, что Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа.
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
Кроме того, Путин назвал проведение парламентских выборов в арабской стране большим успехом.
"Это ведет к консолидации общества. И несмотря на то что Сирия сейчас переживает непростые времена, все-таки это будет укреплять связи и взаимодействие между всеми политическими силами".
Аш-Шараа, со своей стороны, заявил, что Сирия постарается перезапустить комплекс отношений с Россией, главное — стабильность в стране и регионе. Он отметил, что оба государства связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе материального.
Глава Сирии также поблагодарил Путина за прием и назвал визит серьезным.
После этого лидеры провели беседу в узком составе, а затем переговоры продолжились в формате рабочего завтрака. Они продлились более двух с половиной часов.
Эта встреча — первый контакт России и Сирии на высшем уровне после смены власти в арабской республике. Перед визитом аш-Шараа заявил CBS, что страна выстраивает с Москвой и Пекином спокойные отношения, основанные на стратегических интересах. По его оценкам, партнеры направили Дамаску позитивные сигналы. Контакты с Россией и Китаем не противоречат связям с Западом или США, добавил он.
Власть в Сирии сменилась в 2024 году. В конце ноября вооруженные отряды оппозиции начали наступление на позиции армии, заняли второй по значению город Алеппо, а в декабре вошли в Дамаск. Башар Асад сложил полномочия президента и покинул страну. В конце января Ахмеда аш-Шараа объявили главой государства на время переходного периода.