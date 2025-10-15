https://ria.ru/20251015/peregovory-2048369831.html
Песков рассказал, в каком формате пройдут переговоры Путина и главы Сирии
Песков рассказал, в каком формате пройдут переговоры Путина и главы Сирии - РИА Новости, 15.10.2025
Песков рассказал, в каком формате пройдут переговоры Путина и главы Сирии
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа пройдут в формате рабочего завтрака, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.10.2025
Песков рассказал, в каком формате пройдут переговоры Путина и главы Сирии
Песков: переговоры Путина и аш-Шараа пройдут в формате рабочего завтрака