В посольстве КНР предложили США изменить подход к переговорам

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости, Сергей Попов. США не могут требовать переговоров с Китаем и одновременно угрожать, этот ошибочный подход нужно исправить, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Хотел бы подчеркнуть, что США не могут требовать вести переговоры и в то же время угрожать и запугивать новыми ограничительными мерами. Это неправильный путь по взаимодействию с Китаем", - добавил он

Как заявил высокопоставленный дипломат, "Китай призывает исправить этот ошибочный подход как можно скорее, продемонстрировать искренность в переговорах".

Высокопоставленный дипломат подчеркнул необходимость обеспечения результата переговоров, решения общих обеспокоенностей через диалог и продвижения здоровых и стабильных отношений между странами.

"Сотрудничество идет на пользу обеим сторонам, конфликт вредит обеим. Прошлые раунды торговых и экономических консультаций полностью показали, что Китай и США могут найти решения проблем, основываясь на взаимном уважении и равноправии", - сказал высокопоставленный дипломат.