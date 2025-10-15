https://ria.ru/20251015/peregovory-2048297142.html
В посольстве КНР предложили США изменить подход к переговорам
В посольстве КНР предложили США изменить подход к переговорам
В посольстве КНР предложили США изменить подход к переговорам
США не могут требовать переговоров с Китаем и одновременно угрожать, этот ошибочный подход нужно исправить, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в...
В посольстве КНР предложили США изменить подход к переговорам
Лю Пэнъюй: США не могут требовать переговоров с КНР и одновременно угрожать
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости, Сергей Попов. США не могут требовать переговоров с Китаем и одновременно угрожать, этот ошибочный подход нужно исправить, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Хотел бы подчеркнуть, что США
не могут требовать вести переговоры и в то же время угрожать и запугивать новыми ограничительными мерами. Это неправильный путь по взаимодействию с Китаем", - добавил он
Как заявил высокопоставленный дипломат, "Китай призывает исправить этот ошибочный подход как можно скорее, продемонстрировать искренность в переговорах".
Высокопоставленный дипломат подчеркнул необходимость обеспечения результата переговоров, решения общих обеспокоенностей через диалог и продвижения здоровых и стабильных отношений между странами.
"Сотрудничество идет на пользу обеим сторонам, конфликт вредит обеим. Прошлые раунды торговых и экономических консультаций полностью показали, что Китай
и США могут найти решения проблем, основываясь на взаимном уважении и равноправии", - сказал высокопоставленный дипломат.
Как заявил он, очередной раунд переговоров прошел в понедельник.