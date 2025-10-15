https://ria.ru/20251015/perechen-2048442620.html
Адвоката Полозова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Адвоката Полозова* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 15.10.2025
Адвоката Полозова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Адвокат Николай Полозов (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 15.10.2025
россия
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Адвокат Николай Полозов (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Полозов Николай Николаевич, 06.12.1980 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
В начале июля МВД объявило его в розыск, он заочно арестован за распространение фейков о российской армии.
Минюст внес Полозова
в реестр иностранных агентов в декабре 2024 года.
Полозов выступал защитником в процессе над участницами панк-группы Pussy Riot
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов