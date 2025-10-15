Адвоката Полозова* внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Адвокат Николай Полозов (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Полозов Николай Николаевич, 06.12.1980 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.

В начале июля МВД объявило его в розыск, он заочно арестован за распространение фейков о российской армии.

Минюст внес Полозова в реестр иностранных агентов в декабре 2024 года.

Полозов выступал защитником в процессе над участницами панк-группы Pussy Riot