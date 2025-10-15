Глава Пентагона призвал НАТО нарастить закупки оружия в интересах Киева

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. США призывают партнеров по НАТО увеличить закупки вооружений для ВСУ, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Теперь настало время всем странам НАТО перейти от слов к делу: нарастить инвестиции в механизм PURL и усилить поддержку Украины", — сказал он после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.
Кроме того, глава Пентагона заявил, что Штаты и их сторонники готовы ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил о запуске нового механизма поддержки ВСУ через программу PURL, предусматривающую быстрые поставки военной помощи через добровольческие взносы стран Североатлантического альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой игру с огнем. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
