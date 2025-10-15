Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона призвал НАТО нарастить закупки оружия в интересах Киева
16:32 15.10.2025 (обновлено: 18:20 15.10.2025)
Глава Пентагона призвал НАТО нарастить закупки оружия в интересах Киева
Глава Пентагона призвал НАТО нарастить закупки оружия в интересах Киева - РИА Новости, 15.10.2025
Глава Пентагона призвал НАТО нарастить закупки оружия в интересах Киева
США призывают партнеров по НАТО увеличить закупки вооружений для ВСУ, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:32:00+03:00
2025-10-15T18:20:00+03:00
Глава Пентагона призвал НАТО нарастить закупки оружия в интересах Киева

Хегсет призвал НАТО нарастить закупки оружия в интересах Украины

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. США призывают партнеров по НАТО увеличить закупки вооружений для ВСУ, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«

"Теперь настало время всем странам НАТО перейти от слов к делу: нарастить инвестиции в механизм PURL и усилить поддержку Украины", — сказал он после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

По словам Хегсета, союзники уже выделили более двух миллиардов долларов на поставки оружия Киеву в рамках этой инициативы — Европа финансирует закупки, а США обеспечивают передачу техники.
Кроме того, глава Пентагона заявил, что Штаты и их сторонники готовы ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил о запуске нового механизма поддержки ВСУ через программу PURL, предусматривающую быстрые поставки военной помощи через добровольческие взносы стран Североатлантического альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой игру с огнем. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
