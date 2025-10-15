Глава Пентагона призвал НАТО нарастить закупки оружия в интересах Киева

"Теперь настало время всем странам НАТО перейти от слов к делу: нарастить инвестиции в механизм PURL и усилить поддержку Украины", — сказал он после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

Кроме того, глава Пентагона заявил, что Штаты и их сторонники готовы ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время.