https://ria.ru/20251015/patrushev-2048491997.html
Патрушев регулярно докладывает о ходе уборочной кампании, заявил Путин
Патрушев регулярно докладывает о ходе уборочной кампании, заявил Путин - РИА Новости, 15.10.2025
Патрушев регулярно докладывает о ходе уборочной кампании, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев ему регулярно докладывает о ходе уборочной кампании. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T21:31:00+03:00
2025-10-15T21:31:00+03:00
2025-10-15T21:31:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941156979_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_2f14b39842810ce61306c8c933b49861.jpg
https://ria.ru/20251015/putin-2048488083.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941156979_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a0e6e79f6f42ae81b81f6e4defd02c14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев
Патрушев регулярно докладывает о ходе уборочной кампании, заявил Путин
Путин сообщил, что Патрушев регулярно докладывает ему о ходе уборочной кампании