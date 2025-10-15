Рейтинг@Mail.ru
21:31 15.10.2025
Патрушев регулярно докладывает о ходе уборочной кампании, заявил Путин
политика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев ему регулярно докладывает о ходе уборочной кампании.
«
"И в завершение об итогах уборочной кампании, продовольственной безопасности. Мы с Дмитрием Николаевичем Патрушевым регулярно обсуждаем это, он мне докладывает, несколько раз уже докладывал", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в России
Вчера, 20:57
 
